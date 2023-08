Anchetatorii au aflat ce s-a întâmplat între fete cu câteva zile înainte de crima de la Mangalia: ”M-am pierdut cu firea!”

Anchetatorii încep să pună cap la cap informațiile primite în cazul crimei de la Mangalia astfel încât să poată stabili cu exactitate cum s-au petrecut lucrurile.

Loredana, tânăra care și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă, a făcut mărturisiri șocante în fața anchetatorilor. Aceasta a povestit în detaliu cum și-a ucis colega de cameră dar și motivul care a dus la crimă.

Printre altele, anchetatorii ar fi aflat că, deși erau cele mai bune prietene și se cunoșteau încă de la grădiniță, relația între ele era extrem de tensionată în ultima perioadă. De fapt, fetele nici măcar nu își vorbeau și se certau adesea.

Mai mult decât atât, în urmă cu ceva timp, fetele au mers la patronul hotelului pe care l-au rugat să le mute în camere separate. Acesta a amânat, însă, momentul.

Acest lucru a fost confirmat și de Sergiu, iubitul Alinei.

”Loredana se tot lua de Alina din orice motiv. Alina chiar nu îi lua lucrurile, dar ea se lua de Alina că de ce îi ia lucrurile. Alina mereu îi zicea că nu are nevoie de lucrurile ei. La fel la muncă și la masă când mergeau, Alina își lua mâncare doar pentru ea, și furculiță și lingură. Și Loredana se lua mereu de ea că de ce nu îi aduce și ei tacâmuri. Și se certau mereu de la nimicuri. Se lua de ea tot timpul”, spune băiatul.

Tânăra s-ar fi plâns şi patronului de hotel că este bătută de colega ei de cameră, însă acesta nu a făcut nimic, susține mătușa victimei.

"I-am zis să meargă să se ducă la patron, s-a dus, i-a povestit că Loredana o agresează, trânteşte, izbeşte şi patronul n-a băgat-o în seamă.

Şi zicea Alina: "nu mă bagă în seamă patronul", povesteşte mătuşa victimei.

Tânăra ucisă ar fi fost obligată să acopere infidelităţile criminalei, susţine fratele victimei.

În seara crimei, cele două s-au certat cu privire la plecarea Alinei din hotel. Fata voia să plece acasă și să renunțe la muncă. Însă răspunsurile fetei au fost cele care au scos-o din minți pe tânără.

"În seara zilei de 05.08.2023, am avut niște discuții contradictorii cu Elena (Alina, n.red.) legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena (Alina, n.red.) îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o."

Este declarația șocanta pe care Loredana, fata care și-a ucis cea mai bună prietenă și a abandonat-o sub o bancă, a dat-o în fața anchetatorilor. Tânăra și-a recunoscut fapta pentru a primi o pedeapsă mai blândă, așa cum spune că a văzut în filme.

”Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, a spus tânăra.