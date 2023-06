Cristian Popescu Piedone, mesaj emoţionant pe Facebook: "Din puținul său, într-o zi, mi-a trimis zarzavaturi la închisoare"

Cristian Popescu Piedone, la pas prin sectorul 5 al Bucureştiului. Primarul a mers să o vadă pe bunica Maria, bătrâna care i-a trimis zarzavaturi la închisoare.

Sursa foto: Cristian Popescu Piedone/ Facebook

"Zi plină de lucru, că după... “concediu”

După-amiază, m-am întâlnit cu băiatul și mi-am permis puțină recreație.

Am plecat împreună s-o îmbrățișăm pe mama Maria. Și s-o bucurăm cu flori.

Că Vlad a văzut-o în ultima vreme. Eu însă... deloc, de când m-au încătușat!

Am găsit-o în ploaie...

Zgribulită...

Cu verdețurile ei din bătătură, cu povara anilor, cu bolile, cu lipsurile toate..

În felul meu... m-am simțit dator să-i mulțumesc, că din puținul său, într-o zi, mi-a trimis zarzavaturi la închisoare! Și mi-am făcut salată de vitamine

Să ne fii sănătoasă, mamă Maria!

Dumnezeu să te aibă în paza sa, om bun!

Cu dragoste nemarginită, ai tăi băieți Piedone, Vlad și Cristian", este mesajul transmis de Cristian Popescu Piedone pe pagina sa de Facebook.