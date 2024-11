Începe Festivalul de Film Românesc din Washington. Va rula și "Trei kilometri până la capătul lumii", propunerea pentru Oscar

Cea de-a cincea ediţie a Festivalului de Film Românesc din Washington, cel mai mare eveniment de promovare a cinematografiei naţionale derulat în spaţiul nord-american, se va desfăşura în perioada 7-10 noiembrie, la Landmark's E Street Cinema, unul dintre cele mai cunoscute cinematografe din capitala americană.



Sub titlul "New Romanian Perspectives", evenimentul propune şase filme recente româneşti de excepţie, la proiecţii participând invitaţi, actori şi regizori din România, care vor răspunde întrebărilor publicului, în cadrul unor discuţii moderate de criticul de film Mihai Fulger, curatorul festivalului, informează, luni, Ambasada României în SUA.



"Festivalul de Film îşi reafirmă şi anul acesta valoarea ca cel mai important eveniment cinematografic cultural românesc din Statele Unite, prezentând diversitatea creativă a unei cinematografii care a devenit o forţă în circuitul internaţional de artă. Este, de asemenea, ocazia perfectă de a sărbători Parteneriatul România - SUA, a cărui dimensiune culturală, aşa cum demonstrează acest eveniment, rămâne plină de dinamism, creativitate şi diversitate", consideră ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, citat în comunicat.



Festivalul se deschide cu filmul premiat "Unde merg elefanţii", regizat de Cătălin Rotaru şi Gabi Virginia Şarga, şi se încheie cu "Trei kilometri până la capătul lumii", regizat de Emanuel Pârvu, propunerea României pentru Premiile Oscar 2025, la categoria "Cel mai bun lungmetraj internaţional". Acesta mai propune alte patru filme cu impact puternic la public: "Săptămâna mare", regia Andrei Cohn; "Warboy", regia Marian Crişan; "HORIA", regia Ana-Maria Comănescu şi "Twst: Things We Said Today", regia Andrei Ujică.



Organizat de Ambasada României la Washington şi Institutul Cultural Român de la New York, cu sprijinul sponsorilor Lidl, Dedeman, BCR, Banca Transilvania, Revolution Residence, Global Vision, Raiffeisen Bank, EMag, Kaufland, festivalul face parte dintr-un amplu program cultural dedicat anul acesta aniversării a 20 de ani de la aderarea României la NATO.



Programul complet al Festivalul de Film Românesc din Washington, precum şi detalii despre filme, regizori şi evenimentele conexe pot fi consultate online pe website-ul dedicat: www.romanianfilmfestivaldc.com.