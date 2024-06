"Să nu ne moară intelectul de inaniţie!". Mariana Badea a lansat trilogia Literatura Română Pentru Elevi

Profesoara de cuvinte, cum îi spun colegii, Mariana Badea îşi doreşte permanent să împărtăşească din ceea ce ştie şi vrea ca limba şi literatura română să fie accesibilă pentru absolut toată lumea.

Astfel că la Bookfest a lansat trilogia "Literatura română pentru elevi - Poezia / Proza / Dramaturgia". De acum, tinerii au la îndemână trei instrumente grozave care îi vor ajuta în şcoală.

Volumele doamnei profesoare Mariana Badea vin perfect în completarea manualelor de liceu, iar calitatea, precizia şi coerenţa informaţiilor sunt apreciate atât de elevi, cât şi de profesori.

Tinerii au fost încantaţi de evenimentul de lansare şi impresionaţi de profesoară.

"Dumnezeule mare, cât a putut să scrie mama. Dar a avut dreptate în discursul pe care l-a ţinut: vedeţi cât de mult am scris, dar vă daţi seama cât am citit? Adevărul este că mama a scris mai mult decât am citit eu. Acum e cuprinsă de o frenezie a scrisului. Mâine lansează altă carte: Bumerangul cuvintelor. Aia e mai subţirică un pic, ceea ce o face mai accesibilă şi mie. I-am zis: mamă, o carte cu poze mi s-ar potrivi cel mai mult şi mi-a zis: lasă, scriem în cuvinte. Pentru că aşa se autodefineşte mama, ca fiind profesoară de cuvinte şi bolnavă de limba română. Sunt emoţionat. Am avut surpriza să văd că în public este şi dirigintele meu din liceu", a declarat Mircea Badea, realizator Antena 3 CNN.