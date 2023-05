Ministrul Culturii prezent la Cannes: "Sper ca România să devină destinația favorită a producătorilor internaționali de filme"

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a participat în weekend la Cannes, cu ocazia celei de a 76-a ediții a celebrului Festival de Film. Ministrul a subliniat faptul că nu a avut timp pentru vizionări, cu excepția premierei Firebrand a lui Karim Aïnouz, cu Jude Law și Alicia Vikander.

Sursa foto: Facebook/ Lucian N. Romascanu

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a participat în weekend la Cannes, cu ocazia celei de a 76-a ediții a celebrului Festival de Film. Ministrul a subliniat faptul că nu a avut timp pentru vizionări, cu excepția premierei Firebrand a lui Karim Aïnouz, cu Jude Law și Alicia Vikander.

La eveniment, ministrul a avut parte de un interviu pentru Variety, în care a detaliat modul în care România va reporni schema de "cash rebate".

De asemenea, a avut și două întâlniri importante: una cu jucători importanți din zona producției de filme intermediată de Andrei Boncea și o întâlnire cu Susan Newman Baudais, director executiv și cu Enrico Vannucci, director executiv adjunct al Eurimages, instituție importantă a Consiliului Europei dedicată sprijinului industriei cinematografice europene și nu numai.

De asemenea, Lucian Romașcanu a avut și o discuție cu Olivier Henrard, director general adjunct al CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée despre colaborarea cu CNC Romania și, in general, despre colaborarea în industria filmului, una îndelungată și de succes.

"Am vizitat cele două standuri care reprezintă participarea României la ediția din acest an: standul organizat sub egida Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, care reunește o serie de producători români independenți și standul CNC, organizat împreună cu Dacin Sara, care prezintă catalogul filmelor produse cu finanțare de la Ministerul Culturii.

Citește și: Ministrul Culturii este încrezător că Guvernul poate reporni schema de ajutor de stat pentru producțiile filmate în România

Sper că vom reuși în foarte scurt timp să devenim destinația favorită a producătorilor internaționali de filme", a transmis ministrul culturii într-o postare pe pagina sa de Facebook.