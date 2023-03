Premieră în România | Piesa de teatru Romeo şi Julieta, jucată pe ritmuri de balet

Celebra piesă de teatru "Romeo și Julieta" a fost pusă în scenă pe ritmuri de balet. Biletele la cele trei reprezentanții care se joacă la Opera din Cluj-Napoca s-au epuizat imediat.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Andreea Alexandru

Baletul lui Serghei Prokofiev, inspirat de temele tragediei lui Shakespeare, a fost un succes încă de la prima reprezentație.

Protagoniștii au intrat pentru prima oară în rolul lui Romeo și al Julietei.

"Este un rol pe care mi-l doresc de foarte multă vreme și să fiu în pielea acestui personaj a fost pentru mine mai mult decât un vis devenit realitate", a declarat Andreea Jura, interpreta Julietei.

"M-am bucurat enorm de mult când am primit propunerea să interpretez rolul lui Romeo. Pentru mine a fost prima dată. A fost destul de provocator pentru că e un rol foarte complex, plin de trăiri complexe, a spus Ionuț Diniță, interpretul lui Romeo.

Piesa pusă în scenă la Cluj se va juca cu casa închisă.

"Mi s-a părut foarte emoționant și foarte impresionant modul în care s-au prezentat balerinii și pe plan tehnic și pe plan artistic. Îmi doresc să ajung ca și ei, să am la fel de mult succes", a spus un spectator.

"În momentul în care am ales Romeo și Julieta pe afișele Operei Naționale, am știut că va fi sold out, pentru că titlul în sine atrage foarte mult public.

Pe parcursul muncii de creație și a punerii în scenă s-a dus vestea în lumea consumatorilor de balet că spectacolul este foarte bun, pe o rețetă câștigătoare și mă bucur foarte mult, a declarat Florin Estefan, directorul Operei din Cluj.

Următoarele două reprezentanții vor avea loc pe șase, respectiv 22 martie.