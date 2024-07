Medicul care a amenințat un șofer cu pistolul în trafic spune că s-a simțit „în pericol”

Medicul de la spitalul Fundeni din Capitală, care a amenințat cu pistolul un șofer de ridesharing după o șicanare în trafic, avea în mașină două pistoale de tip airsoft, dar și o macetă.

Armele doctorului au fost trimise la expertiză. Mai mulți martori care au asistat la scena din curtea unității medicale urmează să fie și ei audiați.

Șoferul de ridesharing avea o cursă la spitalul Fundeni. Acolo mergea și doctorul, un bărbat de 40 de ani, medic primar pe secție de chirurgie generală.

Scandalul ar fi pornit după ce șoferul de ridesharing ar fi schimbat banda de mers fără să semnalizeze. După o șicanare în trafic, cei doi au oprit în curtea Spitalului Fundeni, acolo unde medicul a scos un pistol de tip airsoft și l-a amenințat pe celălalt șofer.

Colegii și pacienții mei pot confirma că nu am lipsit niciodată nemotivat de la muncă și că activitatea mea profesională este impecabilă. Sunt prezent zilnic în spital, de cele mai multe ori îmi văd pacienții inclusiv în weekenduri, iar în ultimele zile mi-am continuat activitatea medicală în ciuda unei crize de astm documentată. Am lucrat permanent, punând întotdeauna pacienții pe primul loc, indiferent de starea mea.

”Regret profund escaladarea conflictului din trafic în care am fost implicat în această dimineață, în drum spre locul de muncă. Am considerat că șoferul reclamant mi-a pus viața în pericol prin comportamentul său imprudent, schimbând banda de circulație fără semnalizare și efectuând alte șicane în trafic.

”Am vrut să mă bag pe banda din dreapta, maximum 15 cm, nici mai mult nici mai puțin. Omul a văzut că am vrut să mă bag, ținând cont de faptul că am dat semnal, am permis de 16 ani, a parcat mașina lângă mine și m-a înjurat, eu fiind cu clientul în mașină, nu am putut să îi întorc că replica.

Am lăsat clientul aproape de poarta spitalului Fundeni, el tot în spatele meu și mă claxona. Tot el. Am pus mașina pe avarii ca să coboare clientul, iar el a dat să intre în curtea spitalului. Atunci am deschis și eu geamul și l-a întrebat: Nenicule, de ce mă înjuri? În momentul în care l-am înjurat și eu, s-a dat jos, a venit cu pistolul spre mine, iar eu în momentul ăla m-am panicat, am dat să plec de pe loc și am lovit mașina”, a povestit și Marian, bărbatul amenințat.