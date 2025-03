După Mexic, Trump amână cu aproape o lună și unele taxe pentru Canada

Liderul de la Casa Albă a anunţat la începutul acestei săptămâni taxe vamale de 25% la aproape toate importurile din Canada şi Mexic. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a semnat joi ordine executive care amână cu aproape o lună taxele vamale pentru toate produsele din Canada şi Mexic, care sunt acoperite de Tratatul USMCA. Potrivit declaraţiilor sale, tarifele vamale vor fi amânate până pe 2 aprilie, au relatat jurnaliştii de la CNN.

Ordinele executive au venit în urma discuţiei telefonice pe care liderul de la Casa Albă a avut-o în cursul zilei de joi cu preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, dar şi după negocierile dintre oficialii canadieni şi cei din administraţia lui Trump.

"După ce am vorbit cu președinta Claudia Sheinbaum, am convenit că Mexicul nu va fi obligat să plătească tarife pentru nimic care intră sub incidența Acordului USMCA", a scris joi Donald Trump pe Truth Social, a transmis CNN.

USMCA reprezintă Acordul SUA-Mexic-Canada, care a fost negociat de preşedintele american în timpul primului său mandat. Totodată, documentul face din cele trei țări nord-americane o zonă de liber schimb, conform sursei citate.

Săptămâna aceasta, Donald Trump a anunţat taxe vamale de 25% la aproape toate importurile din Canada şi Mexic, cu excepţia produselor energetice canadiene, cărora li se aplică taxe de 10%.

Casa Albă a informat, ulterior, că va scuti producătorii auto de taxele vamale de 25% impuse Canadei şi Mexicului, timp de o lună.

În acest război comercial, China este taxată de SUA cu 20 la sută. Astăzi, oficialii de la Beijing au avertizat SUA că sunt pregătiţi să ducă "orice fel" de război împotriva sa. China a făcut o aluzie la posibilitatea că actualul război comercial pornit de liderul de la Casa Albă ar putea să se transforme într-un război real, după ce a impus tarife proporționale împotriva produselor americane.