Ciolacu: Am primit 100 de miliarde de euro de la UE. Să se gândească românii când mai aud de la vreun mistic că n-avem nevoie de bani

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, astfel, lansarea unei platforme care oferă servicii moderne în format digital / Sursa foto: Hepta: Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la evenimentul de semnare a contractelor de finanţare, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru digitalizarea serviciilor publice şi interconectarea bazelor de date, că românii, atunci când mai aud „vreun mistic”, să se gândească cum ar fi arătat România fără banii primiţi de la Uniunea Europeană.

„Cu toţii ne dăm seama foarte clar ce înseamnă aceste investiţii în digitalizare. De fapt, prin semnarea acestor contracte de digitalizare de aproape 100 de milioane de euro din fonduri europene, transmitem două semnale clare: determinarea de a folosi fiecare cent din banii europeni şi intensificarea ritmului de a moderniza serviciile publice prin digitalizare.

Sunt contracte care au drept beneficiari finali, în primul rând, cetăţenii, atât cei din ţară, cât şi din diaspora, dar şi mediul de afaceri. Cel mai important efect al acestor contracte este că aşa construim o administraţie publică fără cozi şi fără copii după actele depuse la ghişee. Vrem ca instituţiile publice să înceapă să vorbească aceeaşi limbă şi să facă schimb de date automat. Cetăţenii trebuie să-şi dea datele o singură dată, iar instituţiile publice să comunice între ele pentru furnizarea serviciilor publice digitale”, a declarat premierul, potrivit Agerpres.

El a anunţat, astfel, lansarea unei platforme care oferă servicii moderne în format digital.

„Lansăm şi o platformă care oferă servicii moderne în format digital, inclusiv acordarea de finanţări nerambursabile pentru românii din diaspora. Le-am promis românilor care trăiesc în afara ţării că nu îi mai chemăm la cozi în faţa consulatelor şi începem să ne ţinem de cuvânt. Iar pentru mediul de afaceri, ţinta este să alocăm schemele de ajutor pentru firmele româneşti, având date mult mai precise. De aceea, creştem calitatea platformei ce monitorizează acordarea ajutoarelor de stat”, a explicat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „Pentru fiecare euro cu care am contribuit, am primit de la Uniunea Europeană 3 euro”

Potrivit premierului, sunt noi dovezi că România se modernizează cu banii europeni.

„Tocmai am depăşit pragul de 100 de miliarde de euro primite de la Uniunea Europeană, în cei 18 ani de la aderare. Asta înseamnă că pentru fiecare euro cu care am contribuit, am primit de la Uniunea Europeană 3 euro. Când românii mai aud vreun mistic care le spune că nu avem nevoie de banii europeni, să se gândească bine cum ar fi arătat astăzi România cu 100 de miliarde de euro mai puţin. Şi cum ar arăta viitorul nostru fără această resursă din care finanţăm cele mai mari investiţii publice din istorie şi cum ar arăta românii, din nou, la cozi în faţa ambasadelor, să călătorească în Europa”, a transmis prim-ministrul.

Joi au fost semnate, la Palatul Victoria, contractele de finanţare în valoare de 100 de milioane de euro pentru digitalizarea serviciilor publice şi interconectarea bazelor de date.

Cele patru proiecte sunt: Platforma Naţională de Interoperabilitate - beneficiar Autoritatea pentru Digitalizarea României; "Extinderea şi eficientizarea Serviciului de urgenţă 112 oferit cetăţenilor' - beneficiar STS; "Îmbunătăţirea mecanismului de control şi monitorizare a ajutoarelor de stat în beneficiul autorităţilor publice, al cetăţenilor şi al mediului de afaceri" - beneficiari Consiliul Concurenţei şi STS; "Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni" - beneficiar Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni.