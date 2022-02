Cum a fost surprinsă Sorana, tânăra arestată alături de soțul ei în Danemarca pentru că și-ar fi maltratat copilul, cu câteva zile înainte de incident

Sorana de vorba cu nepotelul ei. Cu cateva zile inainte sa fie suspectata ca si-ar fi maltratat propriul copil. In ce lume odioasa traim… Si cand se va afla ca a fost o greseala, ei cine ii va da inapoi zilele fara bebelus si cine ii va lua toata durerea? Singura alinare e ca stim ca Dumnezeu are mereu arta de a transforma suferinta in ceva glorios! ?