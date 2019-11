Dacian Cioloș, informații de la membrii PLUS. Ce au hotărât cu privire la alianța USR-PLUS

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, duminică, la Cluj, că, în urma unei consultări interne, rezultă că cea mai mare parte a membrilor partidului său îşi doreşte o continuare a Alianţei USR-PLUS, dar şi mai multă coerenţă şi claritate.



"88% din membrii partidului îşi doresc o continuare a proiectului Alianţei şi o întărire a relaţiei între cele două partide în cadrul Alianţei, mai multă coerenţă şi claritate în modul în care funcţionăm. Şi peste 75% îşi doresc o clarificare şi o decizie acum, în perioada imediat următoare legat de îmbunătăţirea modului de funcţionare a Alianţei", a spus Dacian Cioloş.



Ca urmare a consultării interne a membrilor PLUS, a fost redactată o "scrisoare deschisă către membrii USR şi PLUS", în care sunt făcute trei propuneri.



"O structură executivă unică reprezentând diversitatea, consolidând formula deja agreată la nivelul Protocolului Politic al Alianţei, coordonată de un secretar general ales prin vot comun al celor două partide, (...) un guvern din umbră şi un program politic comun, (...) finalizarea până în februarie 2020 a procesului de desemnare a candidaturilor unice pentru alegerile locale, în baza principiilor agreate în Protocolul Politic al Alianţei", se arată în scrisoare.



Dacian Cioloş a mai spus că prin această scrisoare "vrem să transmitem un mesaj de continuare a construcţiei şi de unitate şi coeziune şi nu de control a Alianţei, nu vrea nimeni să înhaţe niciun partid şi nicio alianţă şi vrem să continuăm să construim împreună".