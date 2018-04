Dinu Giurescu a murit. Ce spunea despre neajunsurile românilor

Dinu Giurescu a murit la 91 de ani. Profesorul Dinu C. Giurescu vorbea la emisiunea "Secvenţial", de la Antena 3, despre neajunsurile românilor şi ale României în care nu s-a schimbat nimic, unde "povestea cu ne luăm ţara înapoi este doar o lozincă".



"Nu s-a schimbat nimic. Cei care erau la butoane sunt încă acolo. Eu nu văd nici o schimbare. (...) Poate că ni se pregăteşte aşa, o nouă revoluţie. De fapt, adevărata revoluţie. Că cea din decembrie nu a fost revoluţie, o spun din nou, deşi or să mă urmărească cu bastoanele", a spus academicianul, arătând că, după 89, aparatul statului a rămas acelaşi, doar cei doi lideri ai săi au fost lichidaţi.



Academicianul Giurescu a vorbit şi despre scandalurile de viol care împart ţara în două, dar şi despre cum a fost posibil ca infractori dovediţi să fie lăsaţi în libertate.



"Asta nu mai înţeleg eu, ca om, ca profesor. Când vezi că sunt cazuri atât de flagrante, tu, care eşti deasupra lor, cum de nu iei măsuri imediate. De ce nu iei măsuri? Poate că există în ţara asta o instituţie care are imunitate absolută", a mai spus Dinu C. Giurescu.