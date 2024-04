Dr. Monica Pop, despre cazul unui pacient care a impresionat-o profund: "Aşa ceva nu am mai văzut"

Medicul Monica Pop, oftalmolog, a oferit detalii despre cazul unui copil care şi-a recuperat acuitatea vizuală după recomandările primite în urma unui control de rutină.

Sursa foto: Captură video Realitatea pe net

Medicul Monica Pop a dezvăluit cazul unei mame care a venit cu copilul ei la un control oftalmologic, după ce a observat că are un comportament ciudat atunci când face activități în partea lui dreaptă. Deşi vizual copilul părea perfect normal, în urma controlului a reieșit un diagnostic grav.

"A venit odată la mine o învățătoare din judeţul Vrancea care avea un copil de şase ani. Era perfect. L-am urmărit, totul era în regulă. Şi mi-a zis mama că el nu vede cu ochiul drept.

În capul meu mi-am spus că este într-o dungă mama. Şi am întrebat de ce zice asta şi mi-a spus că tot ce face în partea dreapta face prost. Se împiedică, sparge, împinge, loveşte cu cotul şi în stânga nu. Este prima dată şi singura într-o carieră de 25 de ani în care am văzut aşa ceva. Nu m-aş fi gândit niciodată să văd ce face fata mea în dreapta sau în stânga. Femeia asta a observat. Eu am fost convinsă că nu are dreptate.

Dr. Monica Pop, despre exercițiile pentru ambliopie: "Se fac personalizat"

Am pus copilul la optotip şi din 10 rânduri vedea unul cu ochiul acela. Copilul era perfect nu avea nimic care să te fi îndreptățit să crezi aşa ceva. Copilul era la clasa 0. I-am spus că nu se poate recupera că este un handicap vizual serios şi poate deveni definitiv, dar nu abandonăm. Eu vă spun ce aveți de făcut, faceți şi veniți la trei luni. Dacă s-a mișcat puţin mergem mai departe.

Ce e de făcut în cazul asta. Ochelarii trebuie absolut în permanență, în afara de situaţia în care este la baie sau doarme. Se acoperă ochiul bun cu un ocluzor dar personalizat. Se găsește la farmacii. Trebuie personalizat o ora, jumătate de oră, 10 minute.

În timpul în care are ochiul bun acoperit trebuie să facă efort cu celălalt. Cel mai simplu lucru din lume, un caiet de matematică în care copilul să însemneze vârfurile la pătrățele.

Un alt exerciţiu recomandat este să bage mărgeluțe pe un fir de pescuit. Alt exercițiu în care se pune piper în orez şi două căni. Într-una să dea de pe masă orezul, în alta piperul.

"Persoanele cu ambliopie nu au vedere în spaţiu"

Au venit după trei luni şi copilul recuperase două rânduri ceea ce e enorm la vârsta aia şi într-un an de zile a recuperat tot. Copilul era supradotat. Mama mi-a spus că în timpul ăsta copilul a dat (n.r. a selectat boabe de grâu) un hambar de grâu. Zilnic exersa şi a fost foarte înțelegător.

Deci orice om care vede diferit cu cei doi ochi, vederea se cuantifică prin ochelari. Cazul acest era de ambliopie şi nu se recuperează cu ochelari, trebuie corectă vederea. Mai mult, aceste persoane nu au vedere în spațiu. Asta este nenorocirea a marei majorități ale accidentelor de mașină", a spus medicul Monica Pop, în emisiunea Doctor de nota 10.