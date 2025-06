„Mă îngraș și cu aer”. De ce înfometarea nu ajută în lupta cu kilogramele

Ceea ce pare o lipsă de voință are adesea o explicație medicală: rezistența la insulină. foto: getty images.com

Dietele par să nu mai funcționeze, postul intermitent aduce frustrări, iar înfometarea... mai mult încurcă decât ajută. Ceea ce pare o lipsă de voință are adesea o explicație medicală: rezistența la insulină. Un mecanism de protecție al organismului care, netratat corect, duce la îngrășare aparent fără motiv, oboseală și dezechilibre metabolice.

Dr. Diana Artene, nutriționist, explică: „Rezistența la insulină este cea mai importantă cauză de îngrășat fără exces alimentar și, deci nu e cu dar, e cu și, și este un mecanism de protecție. Deci ambele lucruri stau în picioare, ambele lucruri sunt reale, iar faptul că noi refuzăm să luăm în considerare și partea asta de mecanism de protecție și ne uităm doar la consecința, la îngrășatul fără exces alimentar, este o problemă.”

Ea detaliază diferența dintre persoane: „Doi oameni, unul care are și unul care nu are rezistență la insulină, mănâncă fix la fel, aceeași cantitate, exact aceeași mâncare. Cel care are rezistență la insulină, mâncarea în loc să intre în celula musculară, se duce direct în țesutul adipos, deci nu e vorba de un exces alimentar.”

Întrebată dacă e adevărată expresia „mă îngraș și cu aer”, Dr. Artene răspunde afirmativ, oferind o explicație clară: „Asta este realitatea pe care o trăiesc persoanele care au ținut diete în mod repetat. Întâi slăbesc repede și se bucură, dar persoanele cu multă masă musculară sunt cele care reușesc să slăbească rapid pentru că baza slăbitului rapid este pierderea de glicogen. Există însă și oameni care nu obțin niciun rezultat din înfometare sau ținând diete restrictive pentru că pleacă dintr-o situație în care au foarte puțină masă musculară activă.”

Despre postul intermitent în contextul rezistenței la insulină, nutriționistul recomandă precauție: „Nutriția trebuie făcută foarte personalizat. Nemâncatul dimineața poate să ducă la rezultate pentru cei cărora chiar nu le este foame dimineața. Dar dacă ești o persoană care simte foame dimineața și începi să te înfometezi, țesutul muscular nu are nicio protecție față de înfometare. Organismul începe să renunțe la masă musculară pentru a-și păstra funcțiile vitale, iar în timp poți vedea o creștere în greutate, chiar respectând aceeași dietă.”

Când vine vorba de corectarea rezistenței la insulină, Dr. Diana Artene e fermă: „Nu putem corecta rezistența la insulină prin metode restrictive sau prin înfometare. Este important să renunțăm la astfel de practici și să abordăm alimentația într-un mod echilibrat, adaptat fiecărei persoane.”ile.