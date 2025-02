Daniel David: Analfabetismul funcțional e de netolerat într-o țară care are multe ambiții în Educație

Daniel David a atras atenția marți asupra nivelului ridicat de analfabetism funcțional din diverse domenii. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a atras atenția marți, asupra nivelului ridicat de analfabetism funcțional din diverse domenii și a faptului că mulți dintre adulții care au absolvit liceul au competențe îngrijorător de reduse, reiterând necesitatea reformării planurilor-cadru pentru învățământul liceal. "Analfabetismul funcțional e de netolerat într-o țară care are multe ambiții în Educație", a spus ministrul, conform Agerpres.



În timpul unei intervenții online în cadrul dezbaterii regionale privind planurile cadru pentru liceu, eveniment organizat marți după amiaza la Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iași, ministrul Educației a afirmat că planurile-cadru pentru liceu reprezintă necesitatea reformării Legii Educației. "



'Mă uit că intră în zona liceului copii, și eu știu ca psiholog, cu un nivel de creativitate și de inteligență comparabil cu ceea ce vedem în spațiile vestice, dar pe prea mulți îi scoatem într-o formă și cu un profil care nu ar trebui să ne placă. Adevărul este că nivelul de analfabetism funcțional în diverse domenii, competențele pe care le vedem în cazul adulților care au terminat zona de liceu arată foarte, foarte rău (...) În acest moment, modul în care se exprimă competențele adulților în România (...) analfabetismul funcțional este de netolerat pentru o țară, cu atât mai mult pentru o țară care are alte ambiții în Educație', a afirmat ministrul Daniel David.



Totodată, acesta a afirmat că "un ministru trebuie să fie responsabil pentru modul în care se face educația într-o țară, fie că-i place sau nu", amintind faptul că trebuie depus un efort colectiv pentru regândirea planurilor-cadru întrucât această reformă trebuia făcută în urmă cu mai mult timp.



"Am spus că discutăm despre proiecte de planuri-cadru. Am spus că modelul pe care îl avem sau modelele pe care le avem în diverse discipline nu mai pot funcționa. (...) Modelele pe care le avem au dat greș. De 20 de ani folosim astfel de modele în diverse discipline, și zona de analfabetism funcțional, pseudo-cunoaștere, pseudo-religie, zona respectivă este de neacceptat pentru o țară modernă", a declarat ministrul Daniel David.



El a adăugat că înțelege reticența oamenilor din Educație, întrucât nu au experiența unor "dezbateri cinstite și deschise".



"Noi suntem obișnuiți atunci când vine un ministru și pune în dezbatere ceva, de obicei în mintea noastră este că lucrurile sunt cam tranșate deja. Adică dezbaterea e de formă și lucrurile vor fi făcute cam în varianta pe care a promis-o sau a propus-o ministrul. Eu am spus foarte clar din prima zi de când am lansat proiectele de planuri-cadru: cum avem sau ce avem nu poate continua. Aici sunt niște propuneri. Vă rog să veniți cu analize, cu simulări, cu propuneri noi, astfel încât în final să avem proiecte de planuri cadru care să fie larg acceptate de sistem, și de elevi, și de părinți, și de profesori, și de autoritățile locale, și de mediul socio-economic. Dar, sigur, în primul rând contează triada elev - profesor - părinte. Mai degrabă relația directă elev - profesor", a punctat ministrul Educației.



În Aula Magna "Mihai Eminescu" din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași are loc dezbaterea regională privind proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal (forma cu frecvență la zi), lansate în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, prin Serviciul Dezvoltare Curriculum din cadrul Centrului Național pentru Politici și Evaluare în Educație.



Aceasta este cea de-a treia dezbatere organizată privind proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal, după cele desfășurate la București și Cluj-Napoca.