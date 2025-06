Elevii din Consiliul Local al tinerilor din Alexandria au depus jurământul pentru noul mandat și și-au desemnat primarul: „E o onoare”

Tinerii de liceu au trăit, pentru o zi, emoţia electorală / sursă foto: Antena 3 CNN

Elevii din Consiliul Local al tinerilor din Alexandria au depus jurământul pentru noul mandat și și-au desemnat, prin vot, primarul care să îi reprezinte în comunitate. Tinerii de liceu au trăit, pentru o zi, emoţia electorală, și-au prezentat candidatura în faţa publicului și au răspuns la întrebări esențiale despre viitor și obiectivele pe care vor să le îndeplinească, în numele tuturor celor care au un cuvânt de spus. Datorită acestui obicei, vechi de mai bine de 20 de ani, elevii consilieri de ieri au devenit adulţii responsabili de astăzi, cu funcţii respectabile în societate.

După ce tinerii liceeni au depus jurământul şi au devenit oficial consilieri locali, 10 dintre ei şi-au prezentat proiectele de candidaţi pentru funcţia de primar al elevilor. Apoi, edilul a fost ales prin vot secret de Consiliul local al tinerilor. Alături de primarul ales a fost ales și un city manager. Noua funcţie asigură implicarea directă a tinerilor în deciziile cruciale care îi vizează şi îi îndeamnă să participe activ la viaţa economică, educaţională şi culturală a comunităţii.

Elev: Cum răspunzi când cetățenii au o plângere?

Candidat: „În primul și în primul rând aș încerca să îi ascult de ce au această problemă și aș consulta restul consiliului să vedem ce putem face”, a spus o altă elevă, candidat.

Au fost aleşi şi doi viceprimari şi un secretar

Primarul ales susține că este o onoare să ocupe această funcție.

„Pot spune că este o onoare nu vă pot descrie ce simt în aceste momente.

Când am primit cererea de înscriere primar, am luat-o ca pe o provocare. Însă, pe parcurs, în urma campaniei electorale din liceu, când am văzut că am obținut destul de voturi și că am potențialul de a candida serios la această funcție, am primit-o ca pe oportunitate pentru a fi vocea tinerilor.

Spre exemplu, discursul meu a început printr-o analiză, iar pe primul loc pusesem lipsa sportului în comunitate. Din ce în ce mai multe persoane nu fac sport, iar sportul nu este doar o mișcare, este un mod prin care își pot dezvolta unele valori, pot scăpa de această frică socială”, a declarat Grosu Andrei Vlăduț, primar.

Pe lângă desemnarea candidatului pentru fotoliul de primar, au fost aleşi şi doi viceprimari şi un secretar, care de acum înainte au un rol esenţial în comunitate: să fie vocea tuturor tinerilor.

„Sper să pot să colaborez foarte bine cu primarul și cred că acest lucru se va întâmpla pentru că este o persoană foarte receptivă și foarte înțelegătoare”, a declarat viceprimar Stanciu Daria Maria.

Tinerii sunt dornici să-și ia mandatele în primire și să aibă cât mai multe rezultate.

„Îmi propun, așa cum ai ținut discurs, să realizez cât mai multe proiecte pentru tinerii din Alexandria, să ascult părerea celorlalți și să facem împreună o Alexandrie mult mai spectaculoasă decât deja este”, a spus viceprimar Karla Mihaela.

„Vreau să-mi implementez proiectele și să duc o relație foarte bună cu toți ceilalți copii din consiliu. Vreau să țin cât mai mult tinerii aproape de Alexandria, să fac tot ce-mi stă în putință”, a declarat secretar Diță Tania.

Un mandat durează în medie 2 ani. Consiliul Local al Tinerilor din Alexandria construieşte tinere valori de mai bine de 20 de ani. Primul primar al elevilor din Alexandria este în prezent consilier local.