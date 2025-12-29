Circulația rutieră a fost redeschisă pe Transalpina, spre Rânca. Pe ce tronson din DN 67C se circulă din nou, după viscolul puternic

Utilaje de deszăpezire. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ DRDP Craiova

Circulaţia rutieră pe DN 67C Transalpina, între Novaci şi Rânca, a fost redeschisă luni dimineaţa, începând cu ora 9:15, au anunţat reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

„Rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie şi să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DRDP.

Drumarii au acţionat cu autofreze, luni dimineaţă, pentru îndepărtarea zăpezii viscolite de pe partea carosabilă, în vederea reluării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă.

Circulaţia rutieră pe acest tronson a fost închisă duminică, de la ora 18:00, din cauza condiţiilor meteorologice extreme, vânt puternic şi viscol, care au dus la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci şi Rânca.

„Pe DN 67C, între Novaci și Rânca, se acționează în acest moment cu autofreze pentru îndepărtarea zăpezii viscolite de pe partea carosabilă, în vederea reluării circulației rutiere în condiții de siguranță. Timp estimat pentru reluarea circulației: aproximativ 1 oră. Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasarea în zonă până la finalizarea intervențiilor și să respecte indicațiile echipajelor din teren.”, transmisese DRDP Craiova, luni dimineață, la prima oră.