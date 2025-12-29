Miracol de Crăciun în Italia. Un pisoi a fost salvat de stăpâna sa din maşina de spălat. Cum ajunsese acolo

În Ajunul Crăciunului, în timp ce casa era ocupată cu pregătirile pentru sărbătorile care urmau, pisoiul s-a strecurat în tamburul mașinii de spălat în căutarea liniștii și a adormit acolo. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Anacleto, un pisoi tigrat roșcat, în vârstă de aproximativ un an, a fost salvat de stăpâna sa din maşina de spălat unde ajunsese din greşeală. S-a întâmplat în localitatea Induno Olona din regiunea Lombardia, Italia.

În Ajunul Crăciunului, în timp ce casa era ocupată cu pregătirile pentru sărbătorile care urmau, pisoiul s-a strecurat în tamburul mașinii de spălat în căutarea liniștii și a adormit acolo. Stăpâna sa nu a observat prezenţa animalului de companie acolo, a închis ușa și a pornit un ciclu de spălare, relatează La Repubblica.

Abia mai târziu, în timp ce toți membrii familiei îl căutau peste tot pe Anacleto, ea și-a dat seama unde ajunsese motanul, zărindu -i coada prin hubloul mașinii de spălat . În acel moment, stăpâna a reacţionat rapid, a oprit maşina de spălat, a eliberat și a uscat pisoiul şi apoi a chemat de urgenţă medicul veterinar pentru o consultaţie.

Medicul veterinar și-a dat seama imediat că principalul risc pentru Anacleto era hipotermia : „Din fericire, programul de spălare era setat la 30 de grade, pentru că nu ar fi supraviețuit unor temperaturi mai ridicate, dar nici problema opusă, frigul, nu trebuie subestimată”, a declarat medicul. „Scoaterea lui din maşina de spălat și transportarea sa în mașină pentru a-l duce la clinică ar fi fost periculoasă în acele condiții, așa că ne-am descurcat cu ce aveam la dispoziție acasă: l-am încălzit punând lângă el sticle de plastic umplute cu apă fierbinte și i-am administrat cortizon, precum și antibiotice pentru că avea lăbuțele pline de sânge. Cel mai probabil s-a rănit încercând disperat să zgârie mașina de spălat ca să-și croiască drum afară.”

Intervenția promptă a stăpânei sale și a medicului veterinar i-a salvat viața lui Anacleto: motanul și-a revenit relativ repede și a început să mănânce din nou. „Mi-au spus că a mâncat cu poftă și în această dimineață, iar acesta este cel mai reconfortant semn”, a povestit veterinarul. „A avut mare noroc: pisicile se strecoară adesea în mașina de spălat pentru că adoră atmosfera confortabilă și blândă creată de prezența rufelor. Nu toată lumea are același noroc, însă. Îl voi supune unor analize și radiografii suplimentare în următoarele zile ca să mă asigur că nu există probleme, dar aș spune că totul a mers bine.”, a mai adăugat acesta.