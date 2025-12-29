BNR lansează o monedă din aur cu tema Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara. Cum arată şi cât costă

1 minut de citit Publicat la 10:36 29 Dec 2025 Modificat la 10:36 29 Dec 2025

Banca Națională a României. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând de luni, o monedă din aur cu tema Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara, conform Agerpres. Preţul de vânzare pentru moneda din aur este 1.500 de lei, exclusiv TVA.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei prezintă detalii ale plăcuţelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), valoarea nominală "10 LEI", inscripţia "ROMANIA", stema României şi anul de emisiune "2025".

Reversul monedei redă un detaliu reprezentând-o pe zeiţa Diana la vânătoare, inscripţiile "Plăcuţele votive de la Germisara" şi "Istoria Aurului" în arc de cerc.

› Vezi galeria foto ‹

Monedele din aur sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din aur este 1.500,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate. Monedele din aur cu tema Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.