Elena Lasconi a povestit cum s-a trezit cu un urs în curte: Au ieșit vecinii să bată în oale și cu vuvuzele

Elena Lasconi, preşedintele USR și primarul în Câmpulung Muscel, a povestit, la Antena 3 CNN, cum s-a trezit cu ursul în curte. De asemenea, edilul a cerut Guvernului să le dea primarilor posibilitatea de a interveni în timp util şi nu după ce ursul a făcut pagube sau chiar tragedii.

Potrivit primarului Elena Lasconi, Ordonanţa 81 aflată acum în vedere limitează puterea de decizie a primarilor care se confruntă din ce în ce mai des cu situaţii extreme cu urșii.

În acest context, Lasconi a povestit cum s-a trezit cu ursul în curte şi a evidențiat şi pagubele produse la vecini, dar şi la locurile de joacă din Câmpulung Muscel. Totodată ea a explicat şi cum a acționat atunci când a trebuit să dea ordin de tranchilizare sau relocare a urșilor care au intrat în comunitate, procedură care, spune ea, consumă mult prea mult timp şi oferă animalului timp să facă pagube.

"Da, s-a întâmplat înainte de a deveni primar, prin 2018. A trecut chiar pe la jumătatea curții, s-a agățat cu ghearele de un salcâm, apoi a sărit gardul ,după care a sărit gardul în partea cealaltă, la vecinul pe lângă un câine ciobănesc mare, care s-a pitit repede în cușcă, de teamă. Au ieșit vecinii să bată în oale și cu vuvuzele.

N-avea absolut nicio treabă. A intrat într-o magazie după mirosul de oaie și a făcut vraiște niște piei de oaie, după care a ajuns la un alt vecin în curte și a mâncat patru oi. Dar asta este o chestie care se întâmplă frecvent și nu aș vrea să am dreptate, dar suntem pe cale să avem urși cât curând şi în București.

La Câmpulung, sunt pe foarte multe străzi, şi mi-au spus oamenii că s-au întâlnit cu ursul când au ieșit din schimbul trei. Le e frică să mai meargă pe stradă.

De asemenea, am filmări cu urși care au răsturnat niște stupi. Am avut ursu pe bulevardul Pardon și într-un loc de joacă pentru copii. Noroc că era 7:00 dimineaţa, că dacă se întâmpla cu vreo 2 ore mai târziu era dramatic.

Dar da, ar trebui legea să fie foarte clară și în momentul de față tot ceea ce scrie în lege, de fapt, te pune în situația în care să aștepți să se întâmple tragedia, ca tu să poţi să iei o decizie.Eu am avut urși şi știu exact toate datele pe care le-am făcut", a spus Elena Lasconi, la Antena 3 CNN.

"Nu există niște criterii foarte clare pentru ce înseamnă grad de risc"

Ea a comentat şi prevederile legii actuale care nu le dă permisiuni primarilor să acționeze la timp.

"În județul Argeș, un singur primar a luat decizia de eliminare a ursului în momentul în care ursul a intrat într-o cabană în care era plin de oameni. Dar, în situația în care am avut ursul pe bulevard, în locul de joacă, procedura este așa: prima dată vine Jandarmeria, poliția, toată lumea sirene și încearcă să-l alunge. Așa spune la lege. După ce l-ai alungat, trebuie să faci tot felul de fișe de intervenție să stabilești gradul de risc.

Nu există niște criterii foarte clare pentru ce înseamnă grad de risc, să facem contracte cu asociația de vânători ca să avem un vânător la dispoziție în momentul în care se întâmplă asta.

De fiecare dată când am ajuns, pentru că a revenit ursul de mai multe ori, când am ajuns să facem solicitare pentru relocare, adică să ajungem să putem să dăm, să dau dispoziție de tranchilizare și de relocare. întotdeauna răspunsul a fost negativ, că nu au unde să-l relocheze. Plus că odată nici măcar nu am primit răspuns pentru a reloca ursul.

Deci, practic, eu zic că suntem în situația în care așteptăm ca ursul să atace omul, ca să pot să iei o decizie și să nu te trezești cu un dosar penal.

Credeți-mă, eu am vorbit cu foarte mulți primari, nu sunt singuri primar și ca cred că dacă aș cere o părere de la Asociația Municipiilor din România, să vedeți ce spun și ceilalți primari, cred că sunt în asentimentul meu, pentru că nimeni nu își dorește să aibă dosar penal pentru că a luat decizia ca un vânător să împuște ursul.

Adică mie mi se pare că viața omului este sfântă. E adevărat, eu iubesc animalele, așa am fost și educată, așa am fost crescută. Când am fost mică, bunica îmi spunea că nici muște să nu omor și mă învăța cum să le scot afară cu prosopul, dar totuși se înmulțesc foarte mult.

Am vorbit cu oameni de la Ocolul Silvic din jurul nostru și mi-au spus că noaptea, pe camerele de supraveghere este sunt peste 100 de urși , în jurul Câmpulungului. Se tot discută despre un recensământ al urșilor. Eu știu că încă de când era USR la guvernare, mai exact când era domnul Ghinea când știu că s-au alocat 11 milioane de euro pentru a se face un recensământ și a cumpăra garduri electrice pentru fermieri și pentru adăpost pentru urșii care nu mai pot fi ținuți în habitatul lor natural", a spus Elena Lasconi, la Antena 3 CNN.