Ce a spus Diana, fata ucisă de urs, în apelul făcut la 112

Ultimele cuvinte ale Dianei, în apelul 112. Sursă foto: Captură Antena 3 CNN

Diana, tânăra de 19 ani ucisă de un urs pe un traseu montan din Bușteni, a sunat la 112 chiar când era atacată de animal. Fata a stat în telefon cu dispecerii de la 112 până în ultima clipă. "Ajutor, mă atacă", au fost ultimele ei cuvinte.

Aproape în același timp cu Diana, a sunat la 112 și prietenul acesteia, care anunța că un urs extrem de agresiv a tras-o pe tânără într-o râpă.

La ora 15 şi 33 de minute, băiatul i-a spus operatorului că, pe traseu, s-au întâlnit cu o ursoaică şi că Diana a luat-o la fugă, iar animalul sălbatic este pe urmele ei. Dispecerul a iniţiat imediat un apel în sistem conferinţă, la care s-au alăturat poliţişti, jandarmi şi salvamontişti.

Tânărul a fost sfătuit, în timpul apelului, să facă zgomot, să se retragă pe potecă, și să nu se întoarcă cu spatele la urs. Mai mult decât atât, acestuia i s-a spus să își abandoneze bagajele pe potecă, în speranța că animalul va fi atras de hrana din acestea și va renunța la urmărire.

La doar un minut după băiat, la 112 a sunat și Diana. De la celălalt capăt al telefonului, operatorii au asistat îngroziți la atac.

"Mă atacă. Mă atacă. Mă atacă", a strigat fata în telefon, potrivit Observator.

La scurt timp, prietenul Dianei a revenit cu telefon la 112. Era ora 16.07. Acesta le-a spus salvatorilor exact unde se află. Din nefericire, pentru fată nu s-a mai putut face nimic.

Potrivit medicilor legiști, nu atacul ursului a fost cel care a ucis-o, ci căzătura în râpă. Iar ultimul atac al animalului i-a fost fatal.

"Cu un asemenea comportament agresiv niciodată nu ne-am confruntat. Şi este şi pentru noi o enigmă de ce ursul a procedat în acest mod", a declarat Daniel Banu, șef salvamont Prahova.

Testele au arătat că ursoaica nu era turbată şi nici nu avea pui.

Mama Dianei, tânăra ucisă de urs la Bușteni, a făcut mărturisiri în lacrimi despre ultimele zile din viața fiicei ei. Aceasta spune că fata era extrem de fericită că trecuse cu bine peste examenul de bacalaureat și că își dorea câteva zile de liniște la munte.

”A fost cea mai fericită zi din viața ei. Abia aștepta să termine... Am dat bac-ul împreună, și eram așa de fericite de amândouă că am terminat. Și apoi mi-a spus că marți urmează să meargă la munte. Că urmează să meargă cu băiatul acela, că va sta cu cortul și că miercuri va merge la Vârful Omu. Își dorea să ajungă pe Vârful Omu.

După care nu am mai apucat să vorbesc cu ea. La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau la primul apel. Și când am văzut că nu răspunde mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că ceva s-a întâmplat”, povestește femeia.

”I-am spus că sunt prăpăstii, că sunt o grămadă de lucruri periculoase. I-am spus: ”Dia, dacă te duci, eu o să stau panicată, dacă nu o să ai semnal în munte?” Și mi-a spus să nu mă mai panichez, că nu se va întâmpla nimic.

Băiatul nu era iubitul ei, era un prieten care poate, în devenire, ar fi fost iubitul ei la un moment dat, nu știu. Nu am putut să vorbesc cu el, nu am vorbit cu nimeni, nu m-am uitat la nimic. Nu am putut”, mai spune femeia cu ochii în lacrimi.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, fata ar fi murit după ce ar fi căzut în râpă, de la aproape 200 m înălțime, încercând să scape de ursul care a atacat-o.