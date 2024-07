Mama Dianei, tânăra ucisă de urs, sfâșiată de durere: ”Am simțit că ceva s-a întâmplat”

Mama Dianei, tânăra ucisă de urs, mărturii în lacrimi. Sursă foto: Antena 3 CNN

Mama Dianei, tânăra ucisă de urs la Bușteni, a făcut mărturisiri în lacrimi despre ultimele zile din viața fiicei ei. Aceasta spune că fata era extrem de fericită că trecuse cu bine peste examenul de bacalaureat și că își dorea câteva zile de liniște la munte.

”A fost cea mai fericită zi din viața ei. Abia aștepta să termine... Am dat bac-ul împreună, și eram așa de fericite de amândouă că am terminat. Și apoi mi-a spus că marți urmează să meargă la munte. Că urmează să meargă cu băiatul acela, că va sta cu cortul și că miercuri va merge la Vârful Omu. Își dorea să ajungă pe Vârful Omu.

După care nu am mai apucat să vorbesc cu ea. La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau la primul apel. Și când am văzut că nu răspunde mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că ceva s-a întâmplat”, povestește femeia.

”I-am spus că sunt prăpăstii, că sunt o grămadă de lucruri periculoase. I-am spus: ”Dia, dacă te duci, eu o să stau panicată, dacă nu o să ai semnal în munte?” Și mi-a spus să nu mă mai panichez, că nu se va întâmpla nimic.

Băiatul nu era iubitul ei, era un prieten care poate, în devenire, ar fi fost iubitul ei la un moment dat, nu știu. Nu am putut să vorbesc cu el, nu am vorbit cu nimeni, nu m-am uitat la nimic. Nu am putut”, mai spune femeia cu ochii în lacrimi.

Mama Dianei a ajuns la Institutul de Medicină Legală pentru a ridica trupul neînsuflețit al fiicei ei.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, fata ar fi murit după ce ar fi căzut în râpă, de la aproape 200 m înălțime, încercând să scape de ursul care a atacat-o.

În urmă cu ceva timp, Diana i-a mărturisit tatălui ei că a mai fost odată fugărită de urs, pe muntele Tâmpa.

Trupul neînsuflețit al fetei va fi transportat la Iași, acolo unde va avea loc înmormântarea.