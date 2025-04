Ce a postat JD Vance, care l-a văzut pe Papa Francisc cu o zi înainte de moartea acestuia

"Tocmai am aflat de moartea Papei Francisc. Inima mea este alături de milioanele de creștini din întreaga lume care l-au iubit", a scris JD Vance pe platforma X, la o zi după ce a fost primit de Papa la Vatican.

"M-am bucurat să-l văd ieri, deși era evident că era foarte bolnav", a scris vicepreşedintele SUA. [A fost într-adevăr destul de frumos. Dumnezeu să-i odihnească sufletul.", a mai spus acesta.

Papa Francisc l-a primit, duminică, pe vicepreşedintele american, JD Vance, în timpul vizitei acestuia la Vatican pentru slujba de Paște. Întâlnirea oficialului american cu Papa nu era planificată, iar suveranul pontif a criticat dur, în trecut, politica de imigrație a administrației Trump.

Întâlnirea „privată de câteva minute” a avut loc în dimineața zilei de duminică la reședința Santa Marta, locul în care locuiește Papa Francisc, la Vatican.

