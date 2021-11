Elena Merişoreanu, cu lacrimi în ochi după moartea lui Benone Sinulescu: "Plânge o ţară întreagă. A fost un an blestemat!"

Benone Sinulescu a lăsat în urmă multă durere, fiind unul dintre cei mai apreciați artiști din toată lumea.

Acesta va fi dus la o casă mortuară, iar apropiații vor putea să îl conducă pe ultimul drum la cimitirul Eternitatea din Arad.

Benone Sinulescu a murit acasă, din cauza unei bolii la plămâni

Artsitul a murit joi (n.r. 18.11.2021), în locuința familiei din comuna Bârzava, județul Arad, în urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sănătate.

Vestea tragică a şocat pe toată lumea, mai ales că "Nea Beni", aşa cum era numit în cercurile apropiate, devenise optimist în ultima perioadă şi spera că starea sa de sănătate se va îmbunătăți.

Elena Merişoreanu: "Plânge o ţară întreagă"

Devastată de moartea lui Benone Sinulescu, interpreta de muzică populară Elena Merişoreanu, a intervenit în direct la Antena 3, unde a vorbit cu multă durere în suflet despre moartea bunului său prieten şi coleg.

"Aş vrea să trasmit familiei şi soţiei lui care a fost alături de el tot timpul, condoleanţe. Condoleanţe tuturor celor l-au cunoscut. Plânge o ţară întreagă. Plângem noi soliştii, pentru că am atâtea amintiri frumoase cu Benone, pentru că el era angajat la Ansamblul Ciocârlia, şi eu la 16 ani am venit la Rapsodia Română.

Am făcut numeroase turnee cu el şi cuplul când a fost cu Irina Loghin, de a făcut dialogurile muzicale şi a făcut duetele.

Mergeam în turneu cu ei, mă luau în colaborare cu ei, erau la Filarmonica George Enescu, în perioada respectivă, la început începuturilor. După aceea a venit el la Ciocârlia şi cu Irina Loghin. Vreau să vă spun că atunci când dădeam spectacole pe stadioane, nu aveau oamenii loc, în sălile de spectacole.

Eram pe Valea Oltului la Călimăneşti şi a venit Poliţia că se dărâma balconul. Atâta lume venea, se spărgeau uşile. Era lumea în sală şi mai era lume de un spectacol afară.

Elena Merişoreanu despre problemele de sănătate pe care le avea Benone Sinulescu

Benone Sinulescu, pe tot parcursul vieţii, nu l-am auzit niciodată că s-ar fi plâns de o boală. Nici nu cred că lua pastile. El era o fire veselă, nu era bolnav, deci ultimul an, acum cred că au început, pentru că el pleca mult. Poate a şovăit aşa cu sănătatea, dar el era o fire veselă.

(...) Dumnezeu să îi facă drumul spre cer. Noi suntem mai săraci. E un an blestemat pentru că am pierdut atâţia colegi dragi", a spus Elena Merişoreanu, vineri, în exlusivitate la Antena 3.

Cine a fost Benone Sinulescu

Născut la data de 24 mai 1937 într-o familie muncitoare, și-a descoperit dragostea pentru muzică încă de când era copil.

După ce a terminat școala elementară în Siriu, Benone Sinulescu a devenit solistul școlii din Pleșcoi, precum și dirijorul corului. La vârsta de 12 sau 13 ani, știa deja pe de rost melodii cântate de Maria Tănase, Ioana Radu, Maria Lătărețu și Ion Luican.

Tot elev fiind, la Școala Medii Tehnice din Buzău, a început să cânte la stația de amplificare a orașului.

„A fost o explozie când m-am lansat, pentru că eu am venit cu un stil personal. Şi pentru că la vârsta aceea aveam vocea în schimbare, lumea se întreba dacă sunt fată sau băiat. Am înregistrat «Străina mamei străină», «La Lenuţa sub cerdac» şi «În munţii Buzăului»”, mărturisea în 2017 artistul Benone Sinulescu.

