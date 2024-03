Escrocherie națională cu criptomonede. Metoda care goleşte pe bandă rulantă conturile românilor | Avertismentul poliţiştilor

Sute de români au picat în plasa infractorilor care promit bani în urma investițiilor în criptomonede. Este şi cazul unui bărbat de 35 de ani care a ajuns în culmea disperării după ce şi-a pierdut toţi banii.

Sursa foto: GettyImages

Totul a început în luna ianuarie 2024 când bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a văzut o reclamă la platforma Rom Invest Market, susținută de imaginea lui Robert Turcescu, care îi învață pe români cum să facă bani, investind în criptomonede.

Ideea unei astfel de investiții i-a surâs şi bărbatul, care lucrează într-o patiserie, a investit 1.200 de lei. În luna februarie avea să afle că a fost, de fapt, victima unei escrocherii naționale cu criptomonede.

A urmat procedura pentru returnarea banilor, iar înșelătoria a continuat cu o serie de pași care le-au dat infractorilor acces la datele sale. Astfel, bărbatul a mai rămas cu doar 8 lei din cei 25.000 de lei pe care îi mai avea în contul său bancar.

"Am cerut returnarea banilor, am fost sunat de managerul platformei, iar managerul mi-a spus să instalez niște programe pentru a converti criptomenedele în lei și a-mi recupera banii. Prin aceste aplicații au preluat controlul asupra contului meu și mi-au retras toți banii: din 25.000 de lei am rămas cu 8 lei", a povestit bărbatul, potrivit adevărul.ro

Şi chiar dacă a depus o plângere la Poliţie, banii nu au mai fi putut recuperați pe motiv că toate tranzacțiile s-au făcut cu acordul lui. Mai mult, la Poliţie a aflat că alte sute de persoane au picat în plasa infractorilor care au rulat această metodă de înșelătorie pe bandă rulantă.

Însă drama bărbatului este departe de a lua sfârşit, mai ales că este contactat în continuare de persoane dubioase care se recomandă a fi de la instituții cunoscute şi care îi cer bani pentru a-l ajuta.

"Mă sună zilnic aceiași oameni, niște indivizi cu accent moldovenesc, aceiași care m-au păcălit. Se dau de la DIICOT, Antifraudă, ASF, îmi cer să pun mai mulți bani ca să îi recuperez pe cei pierduți, susținând că banii mei sunt încă în acea platformă. Îmi trimit acte de identitate false, legitimații false, diverse documente, am salvat numerele de telefon și desfășurătoare, e-mailuri și tot ce am avut, ca să le pun la dispoziția polițiștilor care nu știu de ce nu iau nicio măsură", a mai declarat victima.

Modalități simple de a vă proteja identitatea online

Poate dura ani de zile să descoperiți că sunteți o victimă a furtului de identitate, astfel încât prevenirea este esențială. Poliţia Capitalei vine cu mai multe recomandări pentru prevenirea unor astfel de infracțiuni: