Euroins "a plătit ultima poliţă" în ziua în care expiră şi asigurările românilor | "Linşajul" lui Cătălin Tolontan de la Libertatea

În ultima zi de valabilitate a asigurărilor Euroins în România, compania din Bulgaria "a plătit ultima poliţă" prin "linşajul" lui Cătălin Tolontan de la Libertatea, jurnalistul care a pornit o campanie de presă împotriva Euroins care a culminat cu retragerea licenţei pentru asiguratorul bulgar şi ieşirea de pe piaţa românească.

Sursa foto: LinkedIn | Mediafax Foto / Andreea Alexandru

Încă de la început trebuie să ştim că şeful Eurohold, compania care deţine Euroins, Assen Hristov (n.r. foto - primul din stânga), este prieten cu Stilian Shishkov (n.r. foto - primul din dreapta), CEO şi partener al diviziei de sport Ringier (Ringier Sports Media Group).

Astfel, astăzi, în ultima zi în care asigurările Euroins mai sunt valabile în România, bulgarii "i-au plătit poliţa" lui Cătălin Tolontan. Ringier a anunţat, astăzi, demiterea lui Tolontan de la Libertatea, alături de aproximativ 20% din redacţie pe motiv că se fac "restructurări masive" din cauza unei "scăderi drastice a vânzărilor ediţiei tipărite".

Cine l-a dat afară pe Cătălin Tolontan de la Libertatea?

Bulgarii nu iartă. Cunoscutul jurnalist încă nu a reclamat care sunt exact cauzele care au dus la demiterea sa. A încercat totuși să spună că atât el cât și redacția au refuzat să facă lobby, asta la insistențele unui anumit Stilian Shishkov, patron de presă și în paralel membru al unei asociații de jocuri de noroc.

Ceea ce nu spune Tolontan este că Stilian Shishkov, cel care se află direct în spatele executării redacțiilor de la GSP și de la Libertatea "i-a plătit polița" jurnalistului la rugămintea și insistențele prietenului său Assen Hristov, președintele CA-ului Eurohold, adică acționarul Euroins.

Surse spun că cei doi bulgari, Stilian Shishkov și Assen Hristov sunt prieteni apropiați, motiv pentru care era greu de explicat „asaltul” mediatic pornit de redacția Libertatea împotriva asiguratorului Euroins. Indiferent care ar fi fost motivele invocate, Stilian și-ar fi dorit ca Libertatea, redacție controlată de trustul internațional unde chiar el este CEO și partener, să nu mai atace compania condusă și controlată de prietenul său Assen Hristov.

Deși scandalul Euroins nu mai ține demult prima pagină în Libertatea, se pare că bulgarii au avut ultimul cuvânt. Polițele Euroins expiră astăzi, paradoxal în aceeași zi în care expiră și mandatul lui Tolontan la conducerea Libertatea, notează stiripesurse.ro.

De cealaltă parte, Cătălin Tolontan a explicat, astăzi, într-o postare pe Facebook că redacţia GSP, care aparţine trustului Ringier, a refuzat să fie membră într-o asociaţie de lobby, "aşa cum se întâmplă în Bulgaria".

"Nu credem că o companie media poate fi membră a unei asociații de lobby, cum se întâmplă cu Ringier în Bulgaria publicația sportal.bg este alături de firmele de pariuri. Noi, jurnaliștii din România, nu am putut niciodată accepta așa ceva. Cu erori, slăbiciuni și momente grele, am rămas mereu cu fața către interesul public. De aceea am oferit și informațiile de astăzi și lăsăm publicul să le cântărească și să decidă.

Așa arată site-ul Bulgarian Gambling Association, unde Ringier este membru, prin publicația Sportal.bg pe care o deține în majoritate. În fața a zece angajați ai GSP același lucru s-a solicitat și în România, dar redacția a refuzat. Este doar una dintre divergențele apărute între jurnaliștii din România și managementul local și internațional al Ringier Sport și Ringier AG", a scris Cătălin Tolontan.