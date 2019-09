Experiment cu butoiul lui Gheorghe Dincă, în afara țării

Foto: captură Antena 3

Familia Alexandrei Măceșanu vrea să ceară un experiment judiciar în afara țării privind modul în care ar putea fi ars un cadavru într-un butoi cu caracteristici identice cu cele ale butoiului descoperit în curtea lui Gheorghe Dincă.

Citește și: Răsturnare de situație în cazul Caracal. Ce i-ar fi spus Alexandra lui Gheorghe Dincă, cu puțin timp înainte ca fata să fie ucisă

Anunțul a fost făcut, luni, de unchiul fetei, Alexandru Cumpănașu.

"ASTĂZI ȘCOALA A ÎNCEPUT FĂRĂ ALEXANDRA!? Dragi români, astăzi au început școala copiii noștri. Am fost la școala fetelor mele personal și foarte mulți părinti au procedat la fel nu doar pentru că așa este normal, dar și pentru că FRICA a cuprins România.

Astazi trebuia sa inceapa scoala si Alexandra. Este unul din cele mai dureroase momente!? Nu pot sa va descriu durerea familiei. Asa ca am hotarat alaturi de familie sa continuam sa efectuam expertiza internationala iar maine vom depune in scris solicitarea catre DIICOT privind ADN.

De asemenea vreau sa va anunt ca am hotarat si realizarea unui experiment judiciar/expertiza in afara tarii pentru a se putea constata daca in aceleasi conditii, cu aceleasi materiale, acelasi tip de dispozitiv ar fi putut arde acolo un corp uman cu aceleasi caracteristici precum ale lui Alex.

Ce resturi ar ramane si in acelasi timp sa stabilim prin aceasta expertiza in ce masura expertii pot sa reconstituie macar partial un corp uman. Mai fac precizarea pt toti romanii care s-au saturat de CLANURI si MAFIE ca o astfel de expertiza aveau obligatia sa o realizeze procurorii inainte de finalizarea cercetarii la fata locului!!. PANA LA CAPAT PENTRU ADEVAR!", a scris Alexandru Cumpănașu.