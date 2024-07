Fenomen neobişnuit: Deşertul Atacama, cel mai arid de pe planetă, acoperit de flori în timpul iernii

Deşertul Atacama din nordul Chile este cel mai arid de pe planetă, însă porţiuni din nisipul său au fost acoperite cu flori mov şi albe pe mai mulţi kilometri, potrivit cnn.com.

Acest lucru se datorează precipitaţiilor neobişnuite din această regiune nordică a ţării.

Deșertul Atacama este cunoscut sub numele de Disierto Florida („deșertul înflorit”) deoarece, la fiecare câțiva ani, este acoperit de flori, atunci când nivelurile de precipitații și temperatură sunt potrivite pentru a „trezi” semințele adormite.

Acest lucru se întâmplă de obicei primăvara, dar florile apărute acum sunt neobișnuit de timpurii - în mijlocul iernii din emisfera sudică - datorită precipitațiilor alimentate de El Niño, un fenomen climatic natural care influențează vremea globală.

