Florin Cîțu aruncă bomba: Vom trece Carpații cu autostrada!

"Proiectul este pus în acest plan de relansare, finanțările sunt pregătite. Este o promisiune liberală: Vom trece Carpații cu acest Guvern liberal. Veți vedea că de la această autostradă vor apărea foarte multe oportunități", a declarat ministrul Finanțelor.

”Este un lucru pe care îl cere toată lumea de 30 ani și nu s-a făcut până acum. Toate resursele vor merge în această direcție", a afirmat Florin Cîțu.

Birocrația ridicată, impediment în construirea autostrăzii

Curtea de Conturi a Uniunii Europene spune că autostrada Sibiu - Pitești nu va fi terminată până în 2030 din cauza birocrației ridicate care împiedică o implementare corectă.

Problema cea mai mare o reprezintă segmentul de 122 de kilometri care va face legătura între Sibiu și Pitești, iar Curtea de Conturi menționează că birocrația excesivă îngreunează evoluția lucrărilor.

"Am observat cazuri de birocrație ridicată care împiedică implementarea eficientă. Autostrada A1 de 582 km lungime este planificată și implementată sub forma unui număr mare de proiecte mici. Autorizațiile trebuie obținute pentru fiecare din aceste loturi. Am calculat că este necesară o autorizație de construcție la fiecare 7 km de autostradă și o autorizație de mediu la fiecare 26 km", menționează Curtea de Conturi în raport.