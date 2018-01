FOTO. Cum a fost fotografiată Simona Halep în aeroport. Fanii au reacționat imediat

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea de la Melbourne, că în următoarea perioadă se va odihni deoarece este epuizată după meciurile de la Australian Open.

"Urmează odihnă pentru mine pentru că sunt epuizată. Trebuie să fac şi nişte teste pentru accidentările pe care le am", a spus jucătoarea română.



Simona Halep a afirmat că este tristă după înfrângerea suferită în finala de la Australian Open, dar a recunoscut că jucătoarea daneză Caroline Wozniacki a meritat să câştige trofeul. "Greu, foarte greu a fost meciul. Dar Caroline a jucat foarte bine şi a meritat să câştige. Eu am mai fost aproape de un trofeu de Grand Slam. Bineînţeles că este trist că nu am putut să-l câştig, dar viaţa merge înainte. E doar un meci de tenis şi sper ca la următoarea finală, dacă voi avea ocazia să joc, să o câştig", a precizat Halep.



Simona Halep a fost surprinsă de unul dintre pasageri așteptându-și singură bagajul. Imaginea i-a impresionat pe internauți.

"Tânăra modestă care își așteaptă bagajul în Aeroportul Henri Coandă este CAMPIOANA. Ca orice alt pasager, fără pretenții, fără extravaganța unui star mondial, fără să își dorească sa iasă neaparat in evidență. Un comportament firesc pentru un adevărat model al tinerei generații!", a scris autorul fotografiei.

foto: Facebook/ Teo Postelnicu