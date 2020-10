Ghid practic. Ce fac dacă am simptome de COVID? Cum mă testez? Îmi cumpăr singur test? Cum ies din izolare?

Cum mă testez? Îmi cumpăr singur test? Cum ies din izolare? Sunt doar câteva dintre întrebările la care mulți români nu știu să răspundă nici acum, la opt luni de la debutul epidemiei de SARS-COV-2, având în vedere că lucrurile evoluează și sunt în continuă schimbare, la fel ca și deciziile autorităților.

Ministerul Sănătăţii ne dă două variante:

1. Test in Unităţile de Primiri Urgenţe ale spitalelor

Aici, după ce aşteptaţi minute, poate chiar ore bune, vi se vor face un test rapid şi un test RT-PCR.

Pacienții cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolați imediat în zonele Covid, în timp ce pacienții cu rezultat negativ la testul rapid vor fi menținuți în zona-tampon, dacă prezintă simptome care necesită spitalizare.

Dacă nu necesită spitalizare, acești pacienți vor fi lăsați la domiciliu până la primirea rezultatului RT-PCR. Pentru asimptomatici nu se recomandă la acest moment utilizarea testelor rapide.

Pentru aceste teste nu plătiti daca sunteti asigurat, însă cei care doresc, au la îndemînă şi o a treia variantă, cea a testării în clinici private sau la domiciliu, în schimbul unei sume cuprinse intre 50 si 150 de lei, pentru testele rapide şi aproximativ 400 de lei pentru testele RT-PCR.

2. Suni la medicul de familie

Acesta te va îndruma, în funcţie de simptomatologie, fie să mergi singur în UPU să soliciţi un test, fie, pentru formele mai grave, să suni la 112 şi să soliciţi testare la domiciliu.

În eventualitatea în care pacientul îşi face pe cont propriu un test rapid care iese negativ, dar are simptome şi asteaptă rezultatul PCR, acesta are obligaţia de a contacta și informa medicul de familie despre ipoteza în care se află. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective.

Ordinul cuprinde și chestionarul pe care îl vor folosi medicii de familie pentru a monitoriza, de la distanță, starea pacienților care nu sunt internați, ci se află în izolare la domiciliu. Fișa de monitorizare cuprinde mai multe intrebari despre simptome in mod special. În urma evaluării telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevăzut în fișa de monitorizare, pacienții vor fi încadrați în următoarele categorii clinice:

a) pacienți asimptomatici sau cu simptome ușoare, care nu necesită internare - Acești pacienți asimptomatici/simptomatici cu forme ușoare ce au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test pozitiv, declarați vindecați fără al doilea test de control, își pot relua activitățile curente și profesionale cu păstrarea distanțării și purtarea măștii acasă și la locul de muncă pentru încă 10 zile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) pacienții simptomatici cu factori de risc, la recomandarea medicului de familie, la solicitarea și cu acordul lor, vor fi transportați prin intermediul ambulanței la spital, unde vor fi evaluați clinic, prin teste de laborator, și, dacă se consideră necesar, examinare radiologică pulmonară sau examen computer tomografic. Evaluarea se poate face prin internarea pacientului, prin spitalizare de zi, sau fără internarea pacientului (consult și examene paraclinice la camera de gardă/UPU/CPU);

c) pacienții simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internați, cu acordul lor, în spitale de faza I sau II care au în structură secții de terapie intensivă sau în spitale-suport, în cazul în care spitalele de faza I sau II nu au secții de terapie intensivă, perioada de internare fiind stabilită de medicul curant.

Medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizării zilnice, prin consultația medicală la distanță, considerând drept criterii de vindecare absența manifestărilor clinice pe parcursul perioadei de monitorizare. Starea de vindecat va fi comunicată în scris prin scrisoare medicală transmisă prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronică la distanță direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, care are obligația introducerii statutului de vindecat în platforma Corona-forms în decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.