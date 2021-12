Gigi Becali, mărturii emoționante la final de an. Ce pariu a pus cu ministrul Alexandru Rafila

La final de an, Antena 3 vă oferă un interviu exclusiv și exploziv cu Gigi Becali.

Ce faceți de Revelion?

- Eu de Revelion sunt în biserica, ca să petrec anul 2021 spre 2022. Așa trebuie să facă toți creștinii, să petrecem măcar 5 minute. Eu în noaptea de Revelion sunt în biserică pentru că vreau să fiu cu Hristos și cu toți sfinții de noul an.

Cum la alții le place la dans, la muzică, la mâncare de Revelion, artificii, mie îmi place muzica îngerească în biserica, cu Hristos și cu sfinții. Fiecare om cu treaba lui.

Noi auziserăm că mergeți să petreceți la Poiana Brașov cu 300 de invitați...

- Doaaaaamne, miluiește! Merge familia, e adevărat. Eu, Doamne, mai fac eu petreceri?... Tot ce e petrecere pentru mine este numai în Hristos, altceva nu mai există petrecere care să îmi placă mie. V-am spus că mă mai duc doar la două nunți, la cele 2 fete și atât. Nu mai există petreceri pentru mine. Pentru mine, petrecerea este numai și numai Sfânta Liturghie.

De când nu ați mai fost plecat de acasă, așa, pe DN1 sau undeva în stațiune?

- Plec mereu, că mă duc la mănăstiri.

Unde ati fost ultima oara?

- Unde fac eu manastire acuma, la Comanca.

Cand va fi gata?

- O să fie gata în 4-5 ani, că biserica am făcut-o eu, dar acolo e mare investitie, ca vor fi 5 biserici într-un loc. Sunt 30 de hectare, o sa fie comunitate de calugari, o sa fie un oraș monahal călugaresc. Intr-o parte vor fi barbati si intr-o altă mănăstire numai femei. La femei nu calcă barbati, la barbati nu calcă femei.

"Să vadă ei toate popoarele bogate cum noi, românii, nu o sa avem probleme cu COVID"

Ce vă doriți pentru 2022?

- Vedeți, rugaciunile sunt de 3 feluri: una de cerere, cand ceri lui Dumnezeu, a doua de multumire si a treia de slavă lui Dumnzezeu, pentru toate cate a facut nou pentru creatie. Eu de cerere nu pot sa cer decat un singur lucru, adica ce cer de un an jumate, in fiecare zi. Cer - Doamne, arata lumii intregi, pe cuvant asta cer, arata lumii intregi puterea ta a ortodoxiei, ca sa vada ei toate popoarele bogate cum noi romanii nu o sa avem probleme cu Covidul, desi suntem saraci si nu avem medicamente. De un an si jumatate ma rog si a inceput Dumnezeu sa arate cred. Ca uite ca peste tot vad - 200 de mii in Franta, Anglia, la noi 1.500... Și o sa arate mai mult... Asta e rugamimntea mea, in rest, slavă și multumire, pentru tot ceea ce mi-a dat. Nu mai am ce sa cer eu.

Mie stii ce mi-a dat? Mie mi-a aratat drumul. Drumul spre mantuire, spre Rai. Sunt multumit si nu vreau mai mult.

Care a fost cea mai mare bucurie în anul acesta 2021, care a fost greu pentru mulți români?

Bucuriile pe care le trăiesc, eu le trăiesc numai în biserică. Bucuriile astea lumești nu mă interesează, sunt pentru mine deșertăciune. Sau dacă vreți, bucuria pe care o trăiesc așa, lumește, este cu nepoțica, când stau și râd cu ea. În rest, celelalte sunt bucurii duhovnicesti.

Stați mult cu nepoțica?

Nu stau foarte mult eu, dar cat stau ma bucur.

Vă lasă fata cu nepoțica, o duceți la plimbare sau numai soția?

Nu, stau impreuna cu ea, dar nu am eu grija de ea.

Vă mai doriți și alți nepoți?

Daca ar fi dupa mine, cate 7-10 nepoti de la fiecare mi-as dori.

Fetele ce zic?

Fata cea mare ar vrea cam 3, cea mica cică vrea 6.

Mai pregătiți vreo nuntă?

Gandul meu e la nunta-petrecere intre ani, e cel mai frumos lucru cand petreci anii in biserica, prin Hristos.

"Numai rugăciunile părinților nostri ține România"

Ce vă doriți pentru români și pentru țară în noul an?

Eu imi doresc ca in tara noastra sa arate Dumnezeu puterea slavei Lui si noi sa nu mai avem pandemie. Sa fie ca o tara a minunilor. Aici este paradisul sanatatii si n-are putere virusul - asta e ce-mi doresc. Dar vreau chiar ca o minume, sa vada toata lumea diferenta, minunea.

Păi nu ați văzut că a anunțat ministrul Rafila că vor fi 25.000 de cazuri pe zi?

- Stati sa vedem. Eu am zis ca NU. Ei zic ca DA. Eu zic cum zic sfintii parinti in Vinerea Paștelui - va rastigni Hristos o data cu Pastele și virusul ăsta! Dupa Paste, hai, la revedere COVID! si s-a terminat. Asa sa fie! A fost o vedenie a unei maici sfinte in Grecia.

Cum vi se pare că se mișcă guvernul acesta?

- Acuma, ca și oameni daca îi iei, sunt de 100 de ori mai specialisti, mai profesioniști în toate ministerele. Si chiar si primul ministru. Nu poti sa-l compari pe Cîțu cu Ciucă. Și nici pe Rafila cu cine era înainte.

Ați mai vorbit cu dl. Rafila de când e ministru?

O singură dată. I-am spus - domnule, daca nu aveti antivirale si tot spuneti vaccin, vaccin, dar tot vorbiti de valul 5, o sa fie o problema. I-am spus, dupa opinia mea si experienta pe care o am, Ivermectina este un medicament miraculos. Si toate tarile care o folosesc nu mai au probleme cu pandemia. I-am spus ca daca are nevoie, eu am deja cumparate utilajele, masinariile de fabricat medicamente si la orice ora cand apeleaza la mine pot sa fabric 10.000 de pastile pe ora. Și Ivermectina si Arbidol.

A zis tra la la. Nu l-am mai deranjat. Eu i-am zis ca daca n-are omul antivirale in farmacii, e o problema. A zis el, dom'le sa nu mai folosim antibiotice... Da, sa folosim antivirale, dar sa fie in farmacie.

Dacă ar fi mai credincioși politicienii ar merge mai bine țării ăsteia?

Numai rugaciunile parintilor nostri tine Romania. Nu vedeti ca toata lumea e rosie si noi suntem verzi? Tineti cont: noi suntem verzi si fara medicamente, ca n-avem. Suntem singura tara care nu are. Si bulgarii au, și Ungurii... toți au

Sa ne pazeasca Dumnezeu pe noi, sa arate la lume ca poporul roman binecredincios nu va avea pandemia asta. Se va opri la noi. Și valul 5 n-o sa fie la noi.

Asa cum zic eu, nu cum zic ei.

