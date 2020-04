Grațiela Gavrilescu, reacție după propunerea USR de înființare al unui DNA pentru mediu. Ce ar trebui făcut pentru a opri furtul de masă lemnoasă

”Oricât de drag le-ar fi unora zornăitul de cătușe pe care și-au clădit cariera politică, nu putem ignora realitatea: Nu putem înființa câte o DNA pentru fiecare domeniu susceptibil de corupție!

Ceea ce însă TREBUIE să facem este, în primă instanță, adică AZI. să vrem să aplicăm legea EXISTENTĂ corect. Si in al doilea rand, SĂ o ÎMBUNĂTĂȚIM în adevăratul înțeles al cuvântului. Prin modificarea ei, să deblocăm lucrurile, nu să le complicăm și mai mult!

Am văzut, în textul proiectului legii propus, că inițiatorii vorbesc despre 295 de posturi de procurori, 290 de ofițeri și agenți de poliție judiciară, sute de specialiști și personal auxiliar...

Din condei, este simplu. Practic - imposibil! De unde să îi luăm?” spune Grațiela Gavrilescu.

Proiectul de lege a fost trimis spre avizare către CSM, șansele fiind ca avizul să fie unul negativ.

Grațiela Gavrilescu spune că este de acord că infracțiunile de mediu ar trebui judecate cu celeritate, iar pedepsele să fie mai mari, dar propunerea USR este una făcută în grabă și poate declanșa noi focare de abuzuri ale Justiției.

„Pe parcursul anului 2015, când în competențele Ministerului Mediului se aflau și pădurile, am constatat, cu groază, în ce mod și în ce ritm ajunseseră să fie defrișate.Este de notorietate că am făcut public acest lucru și am și întreprins, imediat, măsuri:

în 2015 am adoptat noul Cod Silvic, am înființat Garda Forestieră și, nu în ultimul rând, am ordonat cel mai amplu și mai drastic control pe toată filiera lemnului, mergând până la celebra firmă austriacă. Un control fără precedent, ale cărui concluzii au ajuns la parchet...

În următorul mandat, când Ministerul Mediului s-a desprins de Ministerul Apelor si Padurilor au apărut alte aspecte extrem de grave, legate, în special, de depozitele de deșeuri și calitatea aerului. Din nou, controale. Din nou, dosare.

Din punctul meu de vedere, domeniul mediului nu are granițe și nici culoare politică, pentru că ne afectează pe toți. Și, cu niciun preț, nu trebuie politizat!

Da! Și eu am constatat că infracțiunile de mediu ar trebui instrumentate și judecate cu celeritate și că pedepsele ar trebui înăsprite! Deci, ceva trebuie făcut!

Dar nu în grabă, doar de dragul creșterii vizibilității, și cu riscul declanșării unui NOU FOCAR DE POTENȚIALE ABUZURI ALE JUSTIȚIEI!” susține fostul ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu.

În urmă cu câteva luni, Grațiela Gavrilescu a depus un proiect de lege pentru modificarea actualului cadru legal, pentru înăsprirea acestuia, prin introducerea infracțiunii de furt calificat de arbori, pentru descurajarea defrișărilor ilegale și a furtului de material lemnos. Propunerea vine în condițiile în care marea majoritate a furturilor de material lemnos este înfăptuită de persoane fizice, cantiatea furată de masă lemnoasă nu depășește pragul impus de lege și, astfel, se ajunge doar la încadrarea drept contravenții ale regimului silvic.