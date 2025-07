Primarul comunei Ciorani, din judeţul Prahova, a fost condamnat la închisoare pentru instigare la fraudarea alegerilor locale

Marin Voicu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentruinstigare la fraudarea alegerilor locale din 2020. Decizia nu este definitivă, scrie Agerpres.



Potrivit portalului instanțelor de judecată, Judecătoria Buzău s-a pronunțat, vineri, după patru ani de la trimiterea în judecată, în dosarul privind fraudarea alegerilor locale din septembrie 2020 în comuna prahoveană Ciorani, în această speță fiind trimişi în judecată 23 de inculpați, inclusiv primarul Marin Voicu.



Astfel, Marin Voicu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru instigare la infracțiunea de falsificare a documentelor și evidențelor electorale în formă continuată (20 de acte materiale).



Un alt inculpat a primit, de asemenea, o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare, care se va executa tot în regim de detenție, pentru falsificarea documentelor și evidențelor electorale în formă continuată (4 de acte materiale).



Alți zece inculpați au fost condamnați la câte 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru aceeași faptă, iar în cazul altor nouă inculpați a fost stabilită pedeapsa de 1 an și trei luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani.



De asemenea, judecătorii au achitat două persoane acuzate de complicitate la infracțiunea de falsificare a documentelor și evidențelor electorale în formă continuată, respectiv de falsificare a documentelor și evidențelor electorale în formă continuată.



Totodată, instanța a dispus desființarea mai multor înscrisuri care au legătură cu procesul electoral, printre care procese verbale privind centralizarea voturilor, rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de primar la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 Circumscripția electorală nr. 39 Ciorani, procese verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 în aceeași circumscripție, precum și procesele verbale privind rezultatele votului pentru Consiliul Județean și pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Prahova.



Decizia nu este însă definitivă. Dosarul privind fraudarea alegerilor locale din septembrie 2020 în comuna prahoveană Ciorani a fost trimis în judecată în iulie 2021.



În acest dosar au fost încheiate anterior patru acorduri de recunoaștere a vinovăției.



"Cu ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie, membrii secțiilor de votare din comuna Ciorani au falsificat procesele verbale de consemnare a rezultatelor voturilor pentru alegerea primarului, Consiliului Local, Consiliului Județean și președintelui Consiliului Județean, inserând în aceste înscrisuri date neconforme cu realitatea. În fapt, a fost diminuat numărul voturilor obținute de unii candidați/formațiuni politice în defavoarea altor candidați/formațiuni politice", preciza Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.



"Inculpații din dosarul fraudei electorale din comuna Ciorani nu au absolut niciun trac infracțional, sunt naturali și râd în legătură cu modul propriu de fraudare a alegerilor, furând voturile alegătorilor fără niciun resentiment", se arăta în motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus arestarea preventivă a inculpaților.



Conform documentului, aceștia sunt naturali "pentru că nu le pasă de valorile unei societăți democratice".