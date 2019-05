Guvernul Dăncilă promite un stadion de 32.000 de locuri la Timișoara la standarde UEFA

Guvernul PSD anunță construirea unui stadion de fotbal modern, de 32.000 de locuri la Timișoara. Vestea a fost dată de vicepremierul Daniel Suciu, aflat în vizită în orașul de pe Bega.

Cât de repede? Totul depinde de primarul orașului Nicolae Robu. Practic, cei 5.000 de mp care aparțin Primăriei Timișoara din arena Dan Păltinișanu trebuie transferați Consiliului Județean, care va demola actuala arenă.

Apoi, Compania Națională de Investiții preia operațiunile.

„Eu stiu ca ieri in sedinta de Consiliu Local, trebuia sa fie un proiect de hotarare legat de cei 5000 de mp pe care primaria trebuia sa ii cedeze, sa ii transfere, sa reglementeze situatia. Domnul primar a retras acel proiect de hotarare, nu stiu daca din interese politice sau pentru ca a aflat voi veni eu la Timisoara. Astept de la primar si consilieri sa rezolve aceasta problema. Cu presedintele CJT am vorbit acest subiect, sa adopte acea hotarare de CJ, sa demoleze stadonul, iar apoi CNI prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, va construi acest stadion. Lucrurile sunt simple, e un subiect care a trenat de prea multa vreme. Multa lumea asteapta acest stadion. Orasul Timisoara asteapta acest stadion. Astept de la primarul Nicolae Robu sa rezolve cei 5000 mp si in toamna va fi demolata actuala arena, eliberat terenul, iar CNI se va ocupa de reconstructie„, a spus vicepremierul Daniel Suciu la Timisoara.

„Nu facem un stadion de 32.000 de locuri fara sa fie omologat pentru UEFA. si sper ca traditia Timisoarei in fotbal aduca si sa ofere astfel de meciuri aici. Imediat ce procedurile juridice, hotararile de CLT si CJT vor fi rezolvate, se face studiu de pre si fezabilitate, apoi tema de proiect„, a spus Daniel Suciu.

Compania Națională de Investiții derulează în prezent mai multe investiții în sport.

În acest moment sunt contractate 66 de obiective de investiții în cadrul subprogramului săli de sport.

În prezentă se află în implementare două săli polivalente cu capacitate de 5.000 de locuri – la Oradea,

jud. Bihor și Constanța, jud. Constanța. Totodată, în acest moment, se află în implementare 7 obiective, inclusiv

stadioanele de antrenament necesare infrastructurii EURO2020, sunt sunt contractate 11 de obiective de investiții în bazine de înot, demersuri pentru construirea a trei patinoare.