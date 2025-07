Legenda wrestling-ului, Hulk Hogan, a murit la 71 de ani

Luna trecută, existau zvonuri cum că Hogan era pe "patul de moarte" dar, la momentul respectiv, s-a spus că se confruntă doar cu simptomele unei operaţii la gât pe care a suferit-o în luna mai.

Moartea legendei a fost confirmată de WWE.

"WWE este îndurerat să afle că Hulk Hogan, membru al WWE Hall of Fame, a murit. Una dintre cele mai cunoscute figuri ale culturii pop, Hogan a ajutat WWE să obțină recunoaștere mondială în anii 1980. WWE transmite condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor lui Hogan", a transmis World Wrestling Entertainment, pe X.

