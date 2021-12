O "capsulă a timpului" din epoca Războiului de Secesiune a fost găsită în SUA. Surpriza din cutie

Cutia a fost găsită de muncitorii din Richmond care finalizau lucrările de îndepărtare a statuii generalului confederat Robert E. Lee.

Statuia generalului, dar și alte monumente asociate cu mișcarea secesionistă și anti-aboliționistă, au fost îndepărtate din mai multe locuri publice din SUA în urma amplelor mișcări de protest care au urmat uciderii suspectului de culoare George Floyd de către polițistul Derek Chauvin în luna mai, anul trecut.

Potrivit datelor Bibliotecii statale din Virginia, cutia a fost îngropată în anul 1887, la circa 22 de ani de la încheierea Războiului Civil din SUA prin victoria forțelor unioniste asupra celor confederate.

Kate Ridgway, șefa restauratorilor din cadrul Departamentului Resurselor Istorice din Virginia, declară că aspectul și conținutul cutiei par să corespundă datelor istorice.

Ea a arătat că, deși obiectele au fost afectate de umezeală, ele se prezintă într-o stare mai bună decât se anticipa.

