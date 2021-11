Ce rochie va purta Miss Universe România la proba de costum naţional

Miss Univers România, Carmina Olimpia Cotfas, urmează sa plece la finala competiției internaționale de frumusețe, în Israel.

Potrivit dcnews.ro, rchia pe care o va îmbrăca românca este făcută din brocart fin şi broderie de lux cu motive româneşti.

Rochia a fost prezentată, luni, în cadrul unui eveniment desfăşurat în foaierul Ateneului Român din Bucureşti.

Veşmântul unicat şi sofisticat are şi 10.000 de cristale Swarovski, iar preţul creaţiei se ridică la 20.000 de dolari.

Pietrele preţioase vor fi colorate în roşu, galben şi albastru, creaţiia fiind realizată manual, în trei luni.

David Saranga, impresionat frumuseţea costumului tradiţional românesc

Prezent la eveniment, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, David Saranga, a declarat că a fost impresionat, ca membru al juriului care a ales câştigătoarea concursului Miss Universe România, de eleganţa, frumuseţea, pregătirea şi personalitatea câştigătoarei.

"În Israel, acest concurs este apreciat de public pentru că reflectă spiritul divers al societăţii noastre. Pentru mine acest eveniment are o dublă bucurie. În primul rând, pentru că Miss Universe are loc acest an în Israel şi în al doilea rând pentru că rochia pe care Miss Universe România o va purta în finală este creată de un designer israelian, dar cu origini româneşti. Citatul Reginei Maria a României 'Am venit în ţara aceasta la o vârstă tânără şi am devenit una dintre voi' simbolizează şi povestea Statului Israel. La fel cum Regina Maria a sosit în România şi a simţit că se află acasă, aşa au simţit şi milioane de evrei care au emigrat în Israel, dintre ei 400.000 veniţi din România. Mereu am admirat frumuseţea costumului tradiţional românesc, un costum care evocă istoria şi cultura unui popor iubitor şi mândru. Faptul că desginul acestei rochii a fost inspirat de portul naţional face ca această creaţie să devină o bucată de istorie", a afirmat David Saranga.

Israelul şi-a redeschis graniţele pentru turişti

"Nu în ultimul rând, la începutul lunii, Israelul şi-a redeschis graniţele pentru turişti. Invit publicul român să descopere Eilat şi celelalte locuri pline de frumuseţe din Israel. Din Eilat sau oriunde ne vom afla pe 12 decembrie vom celebra alături de o lume întreagă frumuseţea, talentul şi puterea femeilor. De data aceasta, nu voi mai face parte din juriu aşa că pot să susţin ambele concurente - Miss Universe România şi Miss Universe Israel', a transmis ambasadoru.

Concursul Miss Universe va avea loc în Eilat

Pentru prima dată în istorie, concursul Miss Universe va avea loc în Eilat şi va fi transmis live în peste 170 de ţări.

Peste 1.200 de membri ai delegaţiilor oficiale Miss Universe din aproximativ 100 de ţări, precum şi entuziaşti ai concursului şi persoane publice sunt aşteptaţi să sosească în Eilat, staţiune la Marea Roşie, conform Agerpres.

