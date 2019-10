Dan Negru, avertisment pentru politicieni: ”Ăștia mici n-or să vă bage în pușcării, or să vă calce și pe cap”

Foto: Dan Negru/Facebook

Momentul fantastic de pe Arena Națională, când cei aproximativ 30.000 de copii prezenți în tribune, la meciul contra Norvegiei, au intonat imnul ”Deșteaptă-te, române!”, face încă ecouri în presa națională și internațională.

Dan Negru a fost profund impresionat de patosul cu care cei mici au intonat imnul și nu s-a sfiit să scrie, într-un mesaj postat pe Facebook, că ceea ce s-a întâmplat în tribune ar trebui să le dea fiori politicienilor români.

”Dacă aș fi politician in România

m-ar speria vocile ălora 30 k de copii care au cântat imnul aseară pe stadion.

Dacă din ăștia 30 mii mai rămân 10 mii in țara și tot e deajuns.

La cât patos au pus când au cântat

“in care te adânciră barbarii de tirani” ăștia mici n-or să vă bage in pușcării, or să vă calce și pe cap !”, a scris Dan Negru.