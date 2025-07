Bogdan Ivan spune că a sesizat Parchetul pentru "clădirea fantomă" a Ministerului Economiei închiriată ilegal unor firme

Bogdan Ivan spune că a sesizat Parchetul de pe lângă ICCJ cu privire la "situația aberantă" a unui imobil al ministerului Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Fostul ministrul al Economiei ,Bogdan Ivan, a anunțat joi că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) cu privire la "situația aberantă" a unui imobil al ministerului închiriat ilegal de o asociație unor privați, fără ca instituția să încaseze vreun leu în ultimii ani. Anunțul său vine după ce ministrul actual, Radu Miruţă, a anunțat luni că a descoperit "cu stupoare" că ministerul pe care îl conduce deține în București o clădire cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme.

"Am sesizat Parchetul de pe lângă ICCJ cu privire la situația aberantă a imobilului de pe Șoseaua Olteniței. Cronologia faptelor: Martie 2025 – am primit Raportul Curții de Conturi, care a semnalat nereguli grave; Aprilie 2025 – am trimis Corpul de Control al Ministrului la fața locului; Iunie 2025 – odată cu finalizarea Raportului de control, am dispus, în data de 2 iunie, sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție," a scris Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

"Acțiunile administrative clare rezolvă problemele. Iar eu am aplicat astfel de decizii, în mod concret. Deși Ministerul Economiei a solicitat evacuarea spațiului, cei care îl ocupă au refuzat. Astfel, evacuarea poate fi realizată doar prin hotărâre a instanței. Situația este în prezent analizată de autoritățile competente," a mai precizat acesta.

„De 18 ani nu avea cum să nu se știe”

"Am descoperit, cu mare stupoare, că Ministerul Economiei deține în București o clădire de 1500 de metri pătrați, cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme, dar de 18 ani Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar daca ele sunt închiriate si subînchiriate. Da, aţi citit bine: ZERO lei timp de aproape două decenii, în timp ce alții încasau bani frumoși. Cum a fost posibil? Simplu: pentru că li s-a permis. Dar lucrurile nu mai pot continua așa", a scris Miruță pe Facebook.

Ulterior, ministrul a explicat în direct la Antena 3 CNN cum a descoperit că această clădire a ministerului era închiriată ilegal de o asociație unor privați. „De 18 ani nu avea cum să nu se știe”, a spus ministrul.

