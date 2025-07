Locuitorii înfometați din Gaza devin "cadavre ambulante", avertizează ONU. Un copil din cinci e malnutrit

Locuitorii înfometați din Gaza devin „cadavre ambulante”, în condițiile în care cazurile de malnutriție cresc alarmant din cauza lipsei accesului la hrană și a blocadei impuse de Israel, a avertizat joi Philippe Lazzarini, șeful UNRWA, principala agenție a ONU pentru refugiații palestinieni, relatează CNN. Între timp, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat că echipa americană de negociere din Qatar se întoarce acasă, considerând „inacceptabil” răspunsul Hamas la cea mai recentă propunere de încetare a focului în Gaza.

„«Oamenii din Gaza nu sunt nici morți, nici vii, sunt cadavre ambulante»: mi-a spus un coleg din Gaza în această dimineață,” a scris Philippe Lazzarini pe X.

Echipele UNRWA din Gaza văd copii „scheletici, cu un risc ridicat de a muri dacă nu primesc tratamentul de care au urgent nevoie,” a adăugat el.

