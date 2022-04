Un elev de clasa a treia s-a înecat cu un dop la ora de matematică. Intervenția crucială a profesorului, surprinsă de camera de supraveghere, în New Jersey

Elevii clasei unde preda JaNeice Jenkins se pregăteau pentru ora de matematică, după ce reveniseră de la ora de sport.

Jenkins, profesoară cu o experiență de 14 ani și angajată de cinci ani la East Orange Community Charter School, a realizat în scurt timp că unul dintre elevii de clasa a treia prezenta simptome de sufocare.

O înregistrare de pe camera de supraveghere arată cum băiatul încearcă să scoată cu dinții dopul unei sticle de apă pe care o avea pe pupitru. Copilul reușește dar, odată cu apa, înghite și dopul, care i se blochează în gât.

Imediat, elevul începe să se agite și, cu ultimele resurse de luciditate, se deplasează în fugă spre catedra unde profesoara, realizând ce s-a întâmplat, îi aplică manevra Heimlich.

Profesoară: "Nu am stat să mă gândesc, am aplicat manevra Heimlich"

După câteva compresii abdominale efectuate de Jenkins, băiatul reușește să expectoreze dopul.

"Nu am stat să mă gândesc, am trecut la acțiune. Am văzut că (elevul) avea nevoie de ajutor și am sărit să-l ajut. Nu putea să respire, era palid și avea o față disperată", a spus profesoara, conform unei declarații consemnate, luni, de NJ Advance Media.

Ea a mărturisit că a urmat recent un curs de reîmprospătare a cunoștințelor în acordarea primului ajutor.

După momentele care se puteau transforma în tragedie, Jenkins a dus copilul la asistenta medicală a școlii.

Profesoara a mărturisit că, după ce elevul a fost încredințat cadrului medical, au cuprins-o emoțiile, realizând ce s-ar fi putut întâmpla la ora sa.

"Slavă Domnului, am putut să fac ceea ce am făcut. Este prima dată când am efectuat manevra Heimlich cu adevărat. Mă bucur că a funcționat", a spus ea.

Momentele dramatice petrecute în clasa profesoarei Jenkins și surprinse pe camera de supraveghere, în continuare.

În ce constă manevra Heimlich, care poate salva vieți în cazul blocării esofagului

Manevra Heimlich, numită astfel după inventatorul său, Henry Heimlich, este cunoscută încă din 1947 ca măsură de prim ajutor în cazul sufocării, ca urmare a ingerării unui corp solid.

Istoria a consemnat că, în diferite momente, aplicarea acestei manevre a salvat viețile a sute de mii de oameni, inclusiv ale unor celebrități precum președintele SUA, Ronald Reagan, și actorii Elizabeth Taylor, Goldie Hawn, Walter Matthau, Carrie Fisher şi Jack Lemmon.

Manevra este simplă și presupune ca, în calitate de salvator, să acționați după cum urmează:

Ridicați pacientul

Plasați-vă în spatele acestuia și îmbrățișați-l, poziționând pumnul mai puternic la nivel abdominal, între ombilic şi stern

Peste pumnul mai puternic suprapuneți cealaltă mână.

Efectuați compresia abdominală. Aceasta trebuie să fie bruscă şi profundă la nivelul abdomenului superior; de jos în sus şi din față în spate, ca și cum ați ridica pacientul

Executați 5 astfel de compresii abdominale

Repetați compresiile până când pacientul reușește să expulzeze obiectul aspirat

Dacă victima nu expulzează obiectul și își pierde cunoștința, poziționați-o pe spate, pe un plan dur

Efectuați aceeași manevră după ce ați încălecat picioarele victimei. Aplicați compresii bruște şi adânci în abdomenul superior, poziționând mâna puternică între ombilic şi stern şi așezând cealaltă mâna peste aceasta

Solicitarea ajutorului medical specializat este obligatorie, indiferent dacă manevra are sau nu succes.