Un iceberg cu o suprafață de 15 ori mai mare decât cea a Parisului s-a desprins de banchiză

Blocul de gheaţă, cu o suprafaţă de 1.550 de kilometri pătraţi, s-a detaşat de banchiză duminică în intervalul 19:00-20:00 GMT în urma unei maree de amplitudine.

Mareea a provocat extinderea unei fisuri existente în gheaţă, denumită Chasm-1, deci fenomenul nu are drept cauză schimbările climatice, chiar dacă regiunea este ameninţată de creşterea temperaturilor.

''Această desprindere era aşteptată şi constituie un comportament natural în Bariera Brunt. Nu are legătură cu schimbările climatice'', a explicat glaciologul Dominic Hodgson, citat în comunicat.

În urmă cu doi ani, un iceberg de dimensiuni similare s-a format în aceeaşi zonă, cunoscută sub denumirea de Bariera Brunt, şi unde este localizată staţiunea de cercetare britanică Halley VI.

A new iceberg the size of Greater London has calved from Antarctica's Brunt Ice Shelf.



Last night, the crack Chasm-1 fully extended through the 150m thick ice - a decade after BAS scientists first detected that cracks in the ice sheet were growing.



1/2 pic.twitter.com/68f0scdPAi