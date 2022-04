Un obiect din afara sistemului nostru solar a explodat deasupra Pământului

Incidentul s-a petrecut în 2014, dar amănuntele referitoare la proveniența obiectului au fost clasificate până recent, notează site-ul space.com, care citează Comandamentul Spațial al SUA (USSC).

Obiectul, un meteor cu o diametru de doar aproximativ o jumătate de metru, a intrat în atmosfera Pământului în data de 8 ianuarie 2014, după ce a călătorit prin spațiu cu peste 210.000 km/h (aproape 60 de kilometri pe secundă).

Este o viteză care o depășește cu mult pe cea medie a meteorilor care orbitează în interiorul sistemului nostru solar.

Conform unui studiu din 2019, realizat de doi cercetători de la Harvard și încărcat într-o bază de date de specialitate, această viteză neobișnuit de mare împreună cu datele orbitei sale au indicat cu o probabilitate de 99% că obiectul își are originea dincolo de limitele sistemului nostru solar.

Originea posibilă ar putea fi interiorul unui alt sistem planetar sau sistemul unei stele din porțiunea "groasă" a discului Căii Lactee - galaxie din care face parte și Soarele nostru.

Acest studiu nu a fost supus reviziei independente și nici publicat într-un jurnal științific, deoarece unele dintre datele necesare pentru a valida calculele au fost considerate clasificate de către guvernul SUA.

În prezent, oamenii de știință de la USSC au confirmat oficial studiului din 2019.

Într-un document din data de 1 martie, distribuit pe Twitter în data de 6 aprilie, generalul John E. Shaw, comandantul adjunct al USSC, a indicat că analiza din 2019 a corpului ceresc "a fost suficient de precisă pentru a confirma traiectoria interstelară".

6/ “I had the pleasure of signing a memo with @ussfspoc’s Chief Scientist, Dr. Mozer, to confirm that a previously-detected interstellar object was indeed an interstellar object, a confirmation that assisted the broader astronomical community.” pic.twitter.com/PGlIOnCSrW