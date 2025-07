Michael Madsen, vedeta filmelor "Reservoir Dogs", "Kill Bill" și "Donnie Brasco", a murit în urma unui stop cardiac, la 67 de ani

El a jucat în filme precum "Kill Bill: Vol. 1", "Reservoir Dogs", "Thelma & Louise" și "Donnie Brasco". Foto: Getty Images

Actorul Michael Madsen a murit la vârsta de 67 de ani, în casa sa din Malibu, potrivit autorităților și reprezentanților săi. Ron Smith, managerul său, a confirmat printr-un e-mail că actorul a decedat în urma unui stop cardiac. Actorul este cunoscut pentru filmele "Reservoir Dogs", "Kill Bill" sau"Donnie Brasco", dar şi pentru multe altele, scrie The Guardian.

"În ultimii doi ani, Michael Madsen a realizat o muncă remarcabilă în domeniul filmelor independente, inclusiv în lungmetrajele viitoare "Resurrection Road", "Concessions" și "Cookbook for Southern Housewives", și privea cu entuziasm acest nou capitol al vieții sale.

Michael se pregătea și să lanseze o nouă carte, intitulată "Lacrimi pentru tatăl meu: Gânduri și poezii proscrise", aflată în proces de editare. Michael Madsen a fost unul dintre cei mai emblematici actori de la Hollywood și va fi profund regretat de mulți", se menţionează într-o declarație comună a lui Smith, a unei alte managere, Susan Ferris, și a publicistei Liz Rodriguez.

De-a lungul unei cariere ce a durat peste patru decenii, Madsen a fost apreciat pentru rolurile sale de bărbați duri, adesea enigmatici și ironici, în filme precum "Kill Bill: Vol. 1", "Reservoir Dogs", "Thelma & Louise" și "Donnie Brasco".

El a colaborat, de asemenea, cu Quentin Tarantino în producții ulterioare, printre care "The Hateful Eight" și "Once Upon a Time in Hollywood". În total, pe IMDb sunt listate 346 de filme în care a jucat, printre care "The Doors", "Free Willy", "Species", "Die Another Day", "Sin City" și "Scary Movie 4".

Madsen și-a început cariera în Chicago, făcând parte din compania Steppenwolf Theatre, unde a fost ucenic al lui John Malkovich, înainte de debutul său pe marele ecran, în 1983, în filmul "SF WarGames".

Într-un interviu acordat publicației Hollywood Reporter în 2018, Madsen a vorbit despre stereotipurile asociate cu rolurile sale și despre faima dobândită, pe care a descris-o drept "o sabie cu două tăișuri",

"Există multe binecuvântări, dar și multe dificultăți care vin odată cu celebritatea. Cred că are legătură cu personajele pe care le-am interpretat. Probabil am fost prea credibil. Oamenii chiar se tem de mine și spun: «La naiba, uite-l pe tipul ăla!»", a spus el.

"Dar eu nu sunt acel tip. Sunt doar un actor. Sunt tată a șapte copii, căsătorit de 20 de ani. Când nu lucrez la un film, sunt acasă, în pijama, uitându-mă la "The Rifleman" la televizor, sperând că fiul meu de 12 ani să-mi facă un cheeseburger. Am avut și eu zile agitate, dar mai devreme sau mai târziu trebuie să treci peste și să mergi mai departe", a adăugat el.

Michael Madsen, fratele actriței Virginia Madsen, a fost căsătorit de trei ori și a avut șase copii, dintre care unul a decedat înaintea lui.