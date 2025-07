Ilie Bolojan, despre directorii cu salarii nesimţite din companiile pe pierdere: Un sistem de lipitori. Sunt blindaţi de contracte

"Una dintre gravele noastre erori a fost că am tolerat o zonă de clientelă politică - și nu mă ascund să spun asta - de lipitori, că nu le pot spune altfel", a spus Bolojan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Premierul României, Ilie Bolojan, a spus joi că "una dintre gravele noastre erori a fost că am tolerat o zonă de lipitori politice pe care i-am ajutat, i-am încurajat". "Trebuie să corectăm aceste abordări", a spus el în exclusivitate la Antena 3 CNN.

"Sunt măsuri care trebuie luate imediat, de acestea am discutat. Ele sunt măsuri cu efecte importante asupra veniturilor și cheltuielilor. Chiar dacă mâine aș avea posibilitatea - nu o am - să tăiem unui director cu 70% salariul, tot n-am putea repara această gaură de pe o zi pe alta. Nu e suficient. Una este ceea ce e drept și moral, și alta e ceea ce e posibil și are efecte.

Una dintre gravele noastre erori a fost că am tolerat o zonă de clientelă politică - și nu mă ascund să spun asta - de lipitori, că nu le pot spune altfel, pe care i-am ajutat, i-am încurajat. Nu toată lumea, dar sunt destui de mulți. Oameni care au perceput asta ca pe o recompensă, nu ca pe o răspundere și provocare.

Au organizat concursuri corecte și cinstite după chipul și asemănarea lor. Avem conduceri desemnate pe criterii de performanță atât de bune, încât orice se întâmplă acolo, ei primesc bonusuri. Și-au pus niște indicatori pe care, de exemplu, într-un sector monopolist, dacă autoritatea îți aprobă prețul de producție pe care tu l-ai calculat să-ți acopere toate năzbâtiile tale, tu stai liniștit", a spus Ilie Bolojan.

Bolojan a continuat, spunând că una dintre priorităţile lui va fi să coreceteze abordările "lipitorilor".

"Și-au făcut aceste contracte blindate. De aici au apărut contractele colective de muncă dezechilibrate, în care unii au doar drepturi și statul doar obligații. Au trecut la pasul doi, fiind scăpați de sub control, și au început să-și crească indemnizațiile. Au trecut de la 12.000 la 50.000. Avem astfel de situații la aeroport și la alte societăți.

Nu putem să facem, pentru că și-au blindat aceste contracte, și acum lucrăm - și va fi o prioritate pentru mine - să corectăm aceste abordări. Pe bună dreptate, chiar dacă reducerea strictă a unei indemnizații nu are un efect asupra bugetului de stat la o scară mare, cum are o măsură de creștere a TVA, pe cetățeni îi revoltă această situație și nu înțeleg de ce trebuie să plătească în plus pentru ca unii să-și bată joc de banul meu", a adăugat el.

Premierul a subliniat că trebuie recâştigată încrederea în România, altfel "nu vom mai avea credite şi investiţii".

"Am anunțat ieri că lucrurile trebuie făcute într-o ordine, trebuie să recâștigăm încrederea pentru România, pentru că altfel nu vom mai avea credite și investiții, iar orice cădere a ratingului de țară ne duce într-o situație de mare risc, să fim în incapacitate de plată. Asta ar însemna că vor fi afectate salarii, poate nu le vom mai putea plăti, și asta nu e o amenințare. Trebuie să evităm experiențe pe care și noi le-am mai parcurs și pe care alte țări din regiune le-au parcurs", a subliniat Premierul.