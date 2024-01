”Greu de ucis”. Telefonul mobil care încă funcționează după ce a căzut din avion

Pe rețeaua de socializare X, o persoană a scris că a găsit un telefon pe marginea unui drum în apropiere de Portland, Oregon. Dispozitivul avea un ecran ușor zgâriat și prezenta un e-mail de la compania aeriană despre bagaje.

”Încă în modul avion, cu bateria pe jumătate plină”, a scris Seanathan Bates pe X. Utilizatorul rețelei de socializare s-a declarat fascinat de faptul că a găsit un dispozitiv care ”a supraviețuit perfect intact unei căderi de aproximativ 5.000 de metri”.

Ecranul acestuia funcționează fără probleme, arată imaginile.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet? pic.twitter.com/CObMikpuFd