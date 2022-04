Care este legătura dintre Volodimir Zelenski și gemenele de la Indiggo

Liderul de la Kiev a avut o activitate destul de bogată în cinematografie, iar în 2009 a jucat împreună cu gemenele de la „Indiggo”, surorile Gabriela și Mihaela Modorcea.

Volodimir Zelenski a fost distribuit în filmul "No Love in the City", o comedie despre aventurile a trei bărbați de origine rusă în New York, unde încearcă să cucerească femei singure.

Filmul în care a jucat președintele Ucrainei a avut încasări de peste 11 milioane de dolari.

Ideea scenariului a fost chiar a lui Volodimir Zelenski, cel care joacă rolul lui Igor, un rus care duce o viață tumultoasă la New York, alături de alți doi amici.

„Trei expatriați ruși iubesc viața și seduc femeile din New York până când se întâlnesc cu Sfântul Valentin, care este deghizat. Acesta îi blesteamă să rămână impotenți până când învață ce este dragostea adevărată. Fără dragoste-fără sex', se scrie în prezentarea filmului, de pe site-ul imdb.com.

Volodimir Zelenski şi-ar fi prevestit soarta într-un spectacol la care Vladimir Putin era spectator. Glumele actualului președinte al Ucrainei la adresa "țarului" de la Kremlin

Înainte de a deveni preşedinte al Ucrainei, în 2019, Volodimir Zelenski era un actor de comedie foarte apreciat. În mod ironic, la unul dintre spectacolele sale de succes s-a aflat în public chiar președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Iar asta nu este tot: multe dintre glumele pe care Volodimir Zelenski le-a spus pe scenă îl vizau direct chiar pe temutul "'țar" de la Kremlin. Totul s-ar fi întâmplat în 2001.

Actorul Volodimir Zelenski a făcut o serie de glume care pare a prevesti ceea ce avea să urmeze 21 de ani mai târziu. În acel spectacolo, actorii jucau rolurile unor oameni aflaţi pe o insulă pustie şi fiecare dintre ei, în funcție de naționalitate, îi cerea ajutorul lui Vladimir Putin.

„Așteptați, așteptați! Eu acum mă adresez omului de care depinde soarta mea și nu doar a mea, ci a întregii Ucraine. Vladimir Vladimirovich, luați-mă, vă rog, măcar pentru datorii!”, i se adresează personajul interpretat de Zelenski lui Vladimir Putin.

Vladimir Putin nu-l vedea pe Volodimir Zelenski un bun președinte

Într-un interviu realizat cu Vladimir Putin la scurt timp după ce Zelenski a câştigat alegerile din Ucraina, Putin a fost întreba de o jurnalistă de ce nu l-a felicitat pe Volodimir Zelenski atunci când a câștigat alegerile prezidențiale în Ucraina?

Iar răspunsul a fost dovada că liderul de la Kremlin l-a substimat pe Zelenski.

„Eu nu îl cunosc pe acest om. Sper că într-o bună zi vom face cunoștință. Se pare însă că este un bun specialist în domeniul lui de activitate, este un actor foarte bun. Dar una este să joci un personaj, iar alta e să fii cineva. Ca să joci ai nevoie de talent, mai exact de talentul de a te transforma.

Dar pentru a te ocupa de sarcinile de stat ai nevoie de alte abilități, trebuie să ai experiență, cunoștințe, trebuie să vezi problemele principale și instrumentele care să ajute la soluționarea lor, să poți să aduni oameni pricepuți în jurul tău într-o echipă. Să explici în fața a milioane de oameni motivul deciziilor pe care le iei”, a răspuns atunci Vladimir Putin.