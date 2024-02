Data și locul unde va fi înmormântată Mioara Roman | Anunțul de ultimă oră al fiicei sale: ”Pentru toți cei care doresc să își ia rămas bun de la mama”

Oana Roman a anunțat când va fi îmormântată Mioara Roman, mama sa. Fosta soție a lui Petre Roman s-a stins din viață ala vârsta de 83 de ani, după ce problemele de sănătate i se agravaseră.

Mioara Roman s-a stins din viață, în noaptea de 22 spre 23 februarie, la vârsta de 83 de ani, chiar la azilul din Snagov unde era internată de câteva luni. Decesul ar fi survenit în urma unui stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Oana Roman a anunțat în urmă cu puțin timp unde și când va fi înmormântată Mioara Roman.

”Pentru toți cei care doresc să își ia rămas bun de la mama.

Va fi depusă mâine, duminică, 25 februarie, la ora 14, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, strada Cavafii Vechi nr. 6.

Slujba de înmormântare va avea loc la aceeași biserică luni, 26 februarie, ora 14. Înmormântarea va avea loc după slujbă, la cimitirul Reînvierea, strada Reînvierii nr. 4”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea mai multe imagini cu Oana şi Mioara Roman.

”Va fi dusă cu o limuzină de lux, iar slujba va fi oficiată de patru preoți”

Oana Roman a discutat cu Gabriela Lucuțar, cunoscută sub numele de Regina Întunericului, care gestionează o firmă de pompe funebre și se ocupă de înmormântări. Gabriela Lucuțar a precizat că a petrecut șase ore cu Oana, într-o convorbire telefonică, stabilind toate detaliile ceremoniei funerare. Oana și-a exprimat dorința ca mamei sale să i se facă tanatoestetică funerară, o procedură de reconstrucție a chipului.

"Am vorbit în detaliu absolut tot cu Oana despre înmormântarea mamei ei încă de când medicii i-au spus că mai are 10 la sută șanse să supraviețuiască. Am stabilit absolut tot, Oana a venit la mine la firmă și am pus la punct tot, șase ore am stat împreună și am discutat", a declarat Gabriela Lucuțar.

Oana Roman și-a exprimat dorința ca înmormântarea mamei sale să fie un eveniment decent, organizat cu fast, pentru a reflecta personalitatea impozantă a Mioarei Roman. Ceremonia va include multe flori albe și pachete pentru persoanele nevoiașe. De asemenea, trupul neînsuflețit al Mioarei Roman va fi dus pe ultimul drum cu o limuzină de lux, iar slujba va fi oficiată de patru preoți, potrivit click.ro.

Despre Mioara Roman

Mioara Roman, pe numele ei de fată, Mioara Georgescu, a fost prima șotie a primului premier al României, după Revoluţie, Petre Roman. Împreună au avut o fată, Oana Roman. Cei doi au fost împreună timp de trei decenii, divorțând în anul 2007.

În ultima perioadă din viață, Mioara Roman a avut grave probleme de sănătate.

Jurnalist de radio, traducătoare și profesoară de limbă şi civilizație arabă, fosta soţie a lui Petre Roman şi-a petrecut ultimii ani prin spitale şi centre de recuperare.

Mioara Roman suferea de o formă gravă de Parkinson, dar şi de o degenerare neurocognitivă.

Pentru a-i oferi în permanență îngrijirea de care are nevoie, Oana Roman a decis să îşi ducă mama la un azil de lux din Snagov, unde primea toată îngrijirea de care avea nevoie, și era vizitată frecvent de fiica și de nepoata ei.