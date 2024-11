Întâlnire de gradul zero pentru aderarea României la Schengen terestru. Predoiu: „Sunt șanse să ajungem la un rezultat bun”

Spaţiul Schengen este zona de liberă circulaţie a Uniunii Europene care include majoritatea celor 27 de state membre ale UE. Foto: Gettyimages

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, va avea o întâlnire pe tema Schengen cu omologul său austriac, Gerhard Karner, la Budapesta, pe 22 noiembrie. Întâlnirea este decisivă pentru intrarea României în spațiul Schengen și cu granițele terestre.

„Este o întâlnire care continuă o serie de uniuni constante pe care le-am avut, aș putea spune chiar începând de anul trecut, din luna august, dar foarte intens începând din primăvara acestui an.

Am avut întâlniri frecvente și la Viena, și la Luxemburg, și la Bruxelles, și la Budapesta, atât cu ministru Karner, cât și cu ministrul Sandor Pinter, care deține președinția rotativă. Evident, am fost de câteva ori și la Sofia, unde am avut întâlniri cu colegul Atanas, ministrul bulgar”, a afirmat ministrul Predoiu, joi seara, la emisiunea În fața națiunii de la Antena 3 CNN.

Cătălin Predoiu a adăugat că întâlnirea cu omologul austriac face parte „dintr-un program pe care l-am prestabilit, pentru care am muncit și eu și colegii mei de la minister”.

Întrebat dacă sunt șanse ca țara noastră să intre în Schengen complet anul acesta, Predoiu a răspuns: „Ne-am luptat pentru aceste șanse, parcursul a fost progresiv în bine și da, sunt șanse să ajungem la un rezultat bun”.

„Vreau să subliniez faptul că nu este nimic prestabilit, încă nu este nimic hotărât și că din această discuție se poate ieși cu variante și variante. În același timp, subliniez și că nu este singurul element. Noi avem în vedere și în atenție și poziția celorlalte state, lucrăm pe aceste direcții. De asemenea, relația cu Comisia Europeană e constantă și ea. Să spunem că piesele sunt destul de bine așezate pentru noi.

Vom vedea ce va fi după această întâlnire, unde vom discuta chestiuni de substanță legată de migrația ilegală, legate de protecția frontierei, de politica de returnări, de cadru legal privind azilul și migrația în Uniunea Europeană, de investițiile în protecția frontierelor, de capacitatea de a lucra în comun, programele bilaterale pe care le avem. Sunt foarte multe lucruri care au fost permanent în discuție”, a mai adăugat ministrul de Interne.